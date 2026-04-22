Ukrayna göklerinde yapay zeka dönemi: Anubis ve Seth-X cephe hattına iniyor

Ukrayna savunma sanayisi, savaşın dinamiklerini değiştirecek stratejik bir hamleyle Berlin'de düzenlenen savunma forumunda yeni gökyüzü muhafızlarını tanıttı. Airlogix şirketinin imzasını taşıyan ‘Anubis’ ve ‘Seth-X’ adlı insansız hava araçları, sadece birer uzaktan kumandalı araç olmanın ötesine geçerek, üzerlerindeki entegre yapay zeka işlemcileri sayesinde kendi kararlarını verebilen otonom sistemlere dönüştü. Alman-Amerikan yazılım devi Auterion ile yapılan iş birliği meyvesini verirken, bu teknoloji transferiyle Ukrayna'nın saldırı menzilinin hem derinleşmesi hem de daha akıllı hale gelmesi hedefleniyor.

Derin operasyonlarda yapay zeka kalkanı

Anubis modeli, özellikle düşman hattının gerisindeki stratejik noktaları vurmak için optimize edilmiş bir yapı sunuyor. Bu hava aracını seleflerinden ayıran en temel özellik, GPS sinyallerinin tamamen kesildiği yoğun elektronik harp ortamlarında dahi yolunu bulabilmesidir. Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde Anubis, yerdeki objeleri ve coğrafi işaretleri gerçek zamanlı analiz ederek hedefine ulaşıyor. Radar izini minimuma indiren özel gövde tasarımı, aracın bir hayalet gibi hareket etmesine olanak tanırken, ağır mühimmat taşıma kapasitesi stratejik hedeflerin tek bir darbeyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

Seth-X ile sürü saldırısı stratejisi

Taktiksel sahada ise sahneye Seth-X çıkıyor. Daha kompakt ve maliyet etkin bir yapıda olan bu dron, tekil bir saldırı birimi olmaktan ziyade devasa bir "sürü" sisteminin parçası olarak tasarlandı. Onlarca Seth-X ünitesinin aynı anda koordine edilmesiyle gerçekleştirilen sürü saldırıları, düşman hava savunma sistemlerini veri yağmuruna tutarak felç etmeyi amaçlıyor. Yapay zeka, sürü içerisindeki dronların birbiriyle haberleşmesini sağlayarak hedeflerin öncelik sırasına göre bölüştürülmesine ve saldırının maksimum verimlilikle icra edilmesine imkan tanıyor.

Bu yeni teknolojik eşik, sahadaki askerlerin riskini azaltırken operasyonel başarı oranını en üst seviyeye çıkarmayı vaat ediyor. Ukrayna'nın bu hamlesi, modern savaş literatüründe ‘akıllı mühimmat’ kavramının yerini hızla karar verici otonom sistemlere bıraktığının en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.