Ukrayna hava savunmasında İtalya ile kritik iş birliği: CAMM-ER füzeleri ülke içinde üretilecek

Ukrayna ile İtalya arasında hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen gizli askeri-teknik ortaklık süreçleri, Avrupa savunma mimarisinde yeni bir sayfa açıyor. Roma Savcılığı tarafından yürütülen ve Rus istihbaratının İtalya'daki casusluk faaliyetlerini deşifre eden resmi bir soruşturma dökümanı, Ukrayna’nın kritik bir stratejik hamlesini gün yüzünü çıkardı. Sızan resmi verilere göre Ukrayna, İtalyan savunma sanayisinin en modern ürünlerinden biri olan CAMM-ER karadan havaya füze sistemlerinin kendi ülkesinde monte edilmesi ve üretilmesi amacıyla Roma yönetimiyle masada bulunuyor.

Bu girişim, Batılı müttefiklerin doğrudan silah tedariki sağlamasından ziyade, Ukrayna'nın kendi topraklarında sürdürülebilir ve lojistik açıdan bağımsız bir mühimmat ekosistemi kurmasını amaçlıyor. Rus istihbarat servislerinin, eski bir İtalyan güvenlik görevlisi aracılığıyla bu kritik füze ortaklığına ve sistem entegrasyon planlarına dair veri sızdırmaya çalışması da projenin Moskova tarafından ne derece büyük bir tehdit olarak algılandığını tescilliyor.

Teknik üstünlük ve soğuk fırlatma mimarisi

Avrupa merkezli çok uluslu füze üreticisi MBDA tarafından geliştirilen CAMM-ER, İtalyan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki eskiyen Aspide hava savunma sistemlerinin yerini alması için tasarlandı. Azami 45 kilometre menzile ulaşabilen bu gelişmiş mühimmat, dikey soğuk fırlatma teknolojisiyle dikkat çekiyor. Füze, ana motoru ateşlenmeden önce bir gaz jeneratörü yardımıyla fırlatma tüpünün dışına itiliyor. Bu teknik mimari, sistemin her türlü hava koşulunda ve 360 derecelik tam kapsama alanıyla hedeflere yönelmesini sağlarken, bakım maliyetlerini ve fırlatma platformunun yıpranma oranını asgariye indiriyor.

Aktif radar arayıcı başlık yapısıyla donatılan füzeler; seyir füzelerini, insansız hava araçlarını, savaş uçaklarını ve helikopterleri bertaraf etmede yüksek isabet oranı sunuyor. Ukrayna ordusunun cephe hattında yer radarlarını sürekli aktif tutmadan, hedefe kilitlenme yeteneğine kavuşması, radar avcısı Rus füzelerine karşı savunma bataryalarının hayatta kalma şansını doğrudan yukarı çekecektir.

Grifo entegrasyonu ve Avrupa savunması

İtalya içindeki askeri yapılanmada bu yeni füzeler, ülkenin kara kuvvetleri savunmasının omurgasını oluşturması planlanan ‘Grifo’ hava savunma kompleksine entegre ediliyor. Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması ve üretim lisansının Kiev’e devredilmesi halinde, Ukrayna sahası sadece bu füzelerin kullanıcısı değil, aynı zamanda operasyonel test ve geliştirme laboratuvarı konumuna yükselecektir.

Ortak üretimin hayata geçirilmesi, Batı dünyasının Ukrayna’ya yönelik stratejisinde hazır mühimmat bağışlamaktan, yerinde sanayi altyapısı kurmaya doğru yapısal bir zihniyet değişimine işaret ediyor. Savunma koridorlarında bu adım, İtalya Savunma Bakanlığı'nın Avrupa güvenliğini Avrupa Birliği sınırlarının ötesine taşıyarak İngiltere, Norveç ve Ukrayna'yı da kapsayan daha geniş bir kıtasal savunma hattı kurma vizyonuyla tam uyum gösteriyor.