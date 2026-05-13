Ukrayna hava savunmasında 'kritik eşik': Stoklar Rus saldırılarını karşılayabilir mi?

Ukrayna Hava Kuvvetleri cephesinden gelen son veriler, hava savunma sistemlerinde alarm zillerinin en üst perdeden çaldığını gösteriyor. Mayıs 2026 itibarıyla sahadaki gerçekliği yansıtan raporlar, özellikle Patriot ve IRIS-T gibi Batı menşeli sistemlerin mühimmat depolarının, kış boyunca süren yoğun bombardımanlar neticesinde kritik seviyelerin altına indiğini doğruluyor. Hava savunma birimlerinin 'füze rasyonu' uygulamasına geçmesi, artık her hava hedefi için ateşleme yapılmadığını ve mühimmatın yalnızca hayati önemdeki askeri ve sivil tesisleri korumak amacıyla saklandığını kanıtlıyor.

Yoğun kış bombardımanı ve stokların erimesi

Savunma hattındaki bu darboğazın temelinde, geçtiğimiz kış döneminde enerji altyapısına yönelik düzenlenen sistematik ve geniş ölçekli saldırılar yatıyor. Ukrayna savunma birimleri, sadece geçtiğimiz ay içerisinde binlerce hava hedefini etkisiz hale getirerek yoğun miktarda mühimmat harcaması yaptı. Ancak bu operasyonel başarı, stokların yerine yenisinin konulamadığı bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Hava savunma bataryalarının artık büyük sevkiyatlar yerine sınırlı sayıda acil gönderimlere dahi ihtiyaç duyar hale gelmesi, lojistik açlığın boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Küresel tedarik zinciri ve öncelik kayması

Ukrayna’nın içine düştüğü mühimmat krizi yalnızca yerel bir lojistik aksama değil, küresel savunma sanayisindeki öncelik değişiminin bir yansımasıdır. Ortadoğu’da tırmanan gerilim, ABD ve Avrupa’nın üretim kapasitesini bu bölgeye kaydırmasına neden olurken Ukrayna’ya yönelik füze teslimat sürelerinin uzamasına yol açtı. Küresel talebin patlaması ve üretim bantlarının sınırlı kapasitesi, Kiev’in savunma hattındaki en kırılgan halkayı oluşturmaya devam ediyor. Kendi üretim tesislerini kurma çabaları sürse de mevcut dışa bağımlılık hayati bir risk teşkil ediyor.

Savunmada stratejik dönüşüm arayışı

Füze kıtlığı karşısında Ukrayna, maliyeti milyon dolarları bulan füzeleri ucuz dronlara karşı harcamamak adına elektronik harp ve 'dron avcıları' gibi maliyet etkin çözümlere yönelmiş durumda. Ancak balistik füzelerin durdurulmasında bu teknolojiler henüz yeterli bir koruma sağlamıyor. Eğer beklenen stratejik destek paketleri zamanında ulaştırılmazsa, yılın geri kalanında bazı bölgelerin hava savunma korumasından tamamen mahrum kalması kaçınılmaz görünüyor. Bu tablo, Ukrayna için sadece askeri bir zorluk değil, sivil altyapının korunması noktasında da bir varoluş mücadelesi anlamına geliyor.