Ukrayna, Igla-S füzesiyle Shahed tipi İHA’yı düşürdü

4 Ocak 2026’da Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri’ne bağlı Darknode Taburu’ndan askerler, Igla-S MANPADS ile donatılmış bir Shahed tipi kamikaze insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Savaş sırasında ilk kez gözlemlenen bu varyant, bir kamera ve bir iletişim anteni taşıyor. Bahse konu sistem, alçaktan uçan helikopterler veya İHA’lar için tehdit oluşturabilir.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Ukraynalı savunma uzman Serhii “Flash” Beskrestnov’a göre füze fırlatılması otomatik olarak değil, Shahed operatörü tarafından yerleşik kamera görüntüsü ve radyo bağlantısı kullanılarak manuel olarak tetikleniyor. Bu yeni varyantın daha önce Rus insansız hava araçlarını yakın mesafeden makineli tüfek atışlarıyla düşüren Ukrayna helikopterleri veya diğer alçak uçuş yapan uçakları hedef almak için tasarlandığı değerlendirilmekte.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Ukrayna havacılık ekipleri, Shahed İHA’lara doğrudan yaklaşmaktan kaçınmaları ve özellikle dairesel hareketler yapan İHA’lar ile karşılaştıklarında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bu hareketlerin uçakları füze angajman bölgelerine çekme girişimleri olarak yorumlandığı belirtildi.

Silahlı Shahed’lerin olası etkileri

Taktiksel açıdan bakıldığında, bir Shahed’e Igla-S füzesi monte etmek çeşitli potansiyel avantajlar sunmaktadır. Sınırlı bir hava-hava yeteneği bile, Ukraynalı pilotların bir sürü içindeki bazı dronların karşılık verebileceğini varsaymasına neden olarak, önlemeler sırasında belirsizliği artırmaktadır. Bu durum, helikopterleri ve uçakları daha uzak mesafelerde faaliyet göstermeye iterek, daha önce silahsız Shahed’lere karşı nispeten etkili olan yakın menzilli çatışmaların etkinliğini azaltabilir. Füzenin varlığı ayrıca risk dengesini de değiştirir; çünkü mürettebatlı bir uçağın ve mürettebatın potansiyel kaybı, gerçek ateşleme fırsatları sınırlı kalsa bile, tek bir dronun kaybından çok daha büyük sonuçlar doğurur.

Aynı zamanda, bu yaklaşımın dezavantajları Shahed insansız hava aracının temel güçlü yönlerini doğrudan etkiliyor. Pervaneli bir İHA’ya MANPADS fırlatıcısı ve füze eklemek, önemli bir ağırlık ve aerodinamik sürtünme yaratır. Bu da insansız hava aracının nispeten düşük dayanıklılığını, menzilini ve hızını azaltabilir. Daha düşük hız veya daha düşük dayanıklılık, özellikle özel savunma sistemleri tarafından İHA’nın tespit edilmesini ve engellenmesini kolaylaştırabilir ve manevra kabiliyetini azaltır. Ayrıca sürekli olarak veri iletimi ve canlı video akışı ihtiyacı, bu yeni Shahed varyantını özellikle bu tür önlemlerin aktif olarak kullanıldığı bir ortamda, elektronik savaş ve karıştırmaya maruz bırakacaktır.