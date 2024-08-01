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Ukrayna ilk F-16 savaş uçaklarını teslim aldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin uzun zamandır müttefiklerinden tedarik etmek istediği F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının ilk partisi Ukrayna’ya ulaştı.

Haber Merkezi
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Ukrayna ilk F-16 savaş uçaklarını teslim aldı
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Bloomberg’in ismi açıklanmayan Ukraynalı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri menşeili F-16 savaş uçaklarının ilk partisi Ukrayna’da bulunan gizli bir hava üssüne ulaştı. Kiev bu iddiaları resmi olarak henüz doğrulamadı ancak geçtiğimiz sene Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO zirvesinde alınan kararlara göre, F-16 savaş uçaklarının en geç 2024 Temmuz ayının sonuna kadar Ukrayna’ya gönderilmesi planlanıyordu.

Önümüzdeki süreçte transferlerin devam etmesi bekleniyor

Şu anda resmi verilere göre Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin; Hollanda, Danimarka, Belçika ve Norveç’ten 79 adet F-16 savaş uçağı alması bekleniyor. Şu anda Ukrayna’da bulunan savaş uçaklarının hangi ülke tarafından gönderildiği bilinmezken, önümüzdeki süreçte de transferlerin devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının transferin daha erken gerçekleştirilmesi planlanmış olsa da uçakları kullanacak Ukraynalı pilotların eğitimlerinde yaşanan problemler süreci uzattı. Aynı zamanda Bloomberg’e konuşan kaynaklar, savaş uçaklarının hemen cephede kullanılıp kullanılmayacağına dair bir detay da vermedi.

Askeri analistler, Ukrayna’ya gönderilecek F-16 savaş uçaklarının çatışmada bir ‘’oyun değiştirici’’ etki yaratmayacağını ancak Rus Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hava saldırılarına karşı caydırıcı etki oluşturabileceğini düşünüyor.

Daha önce bu konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksii Neizhpapa, ‘’Ukrayna’ya gönderilecek F-16 savaş uçakları, Rusya’nın Karadeniz’deki hava hakimiyetine ciddi bir tehdit oluşturacak.’’ ifadelerini kullanmıştı.

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