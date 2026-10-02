Ukrayna ilk kez kendi balistik füzesini kullandı: FP-7 sahada

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Ukrayna, yerli üretimi FP-7 taktik balistik füzesini muharebede ilk kez kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ukrayna taktik balistiği. FP-7. İlk muharebe kullanımı. Sonuç için teşekkürler. Sırada üretim var" ifadelerini kullandı.

Saldırının ne zaman ve nereye düzenlendiği, füzenin neyi vurduğu ve hangi birlik tarafından ateşlendiği açıklanmadı. Wall Street Journal'ın aktardığına göre saldırı, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarındaki bir hedefe düzenlendi.

37 mil irtifa, 155 mil menzil

Balistik füzeler atmosfer dışına çıkabilen yüksek irtifalarda uçması ve saniyede birkaç millik hızlarla geri dönmesi nedeniyle savunma sistemleriyle durdurulması zor silahlar olarak öne çıkıyor.

FP-7, 37 mile kadar irtifaya ve yaklaşık 155 mil menzile ulaşabiliyor. Füzenin 440 pounddan ağır savaş başlığı, Fire Point'in FP-1 uzun menzilli insansız hava aracının savaş başlığından üç kat daha büyük.

Yeni kapasite ne anlama geliyor?

Balistik füze kapasitesi, Ukrayna'ya Rus sığınaklarını, köprülerini ve binalarını hedef alma imkânı sağlayabilir. Ukrayna'nın Patriot önleyici füzesi stoklarının ise Rus balistik füzelerini güvenilir biçimde vurmak için azaldığı belirtiliyor.

Fire Point Üst Yöneticisi Iryna Terekh, Ukrayna'da üretilen balistik füzenin savaş koşulları altında rekor sürede geliştirildiğini ve cephede kullanıldığını söyledi.

Üretimde finansman ve kapasite engeli

Balistik füzelerin üretimi, gelişmiş güdüm sistemleri ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler nedeniyle yüksek maliyetli. Ukrayna savunma sanayisinin ihtiyaç duyulan miktarlarda silah üretmek için mali kaynak ve kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Ukrayna; insansız hava, kara ve deniz araçlarının yanı sıra elektronik karıştırma ekipmanları, obüsler ve Neptune ile Flamingo seyir füzeleri üretiyor. Düşük üretim miktarları nedeniyle seyir füzeleri nadiren kullanılıyor. FP-7'den ayrı bir Ukrayna balistik füze programının ise 2024'teki testlere rağmen kapasite ve finansman eksikliği nedeniyle ilerlemekte zorlandığı bildirildi.

12 ülkeli gruba katıldı

Bu adımla Ukrayna, ABD, Çin, Fransa, İran ve Rusya'nın da bulunduğu balistik füze üretebilen yaklaşık 12 ülkeli gruba katıldı. Rusya, yalnızca temmuz ayında 195 balistik ve hipersonik füze ateşleyerek savaş dönemindeki aylık rekoruna ulaşmıştı.