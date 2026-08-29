Ukrayna Mi-8 helikopterlerini havada İHA avlayan yerli önleyici dronlarla donattı

Sistem, helikopterin burun kısmına entegre edilen güçlü optik tarayıcıların gökyüzünü taramasıyla devreye giriyor. Radara yakalanmayan tehlikeli hedefler belirlendiğinde, kokpitteki operatör fırlatma raylarındaki kamikaze dronları ateşliyor. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilen bu akıllı fırlatıcılar, uydu terminalleri üzerinden yönlendirilerek hedef dronlara havada doğrudan çarpıyor. Helikopterlerin sağladığı yüksek irtifa ve havada uzun süre asılı kalabilme yeteneği, savunma hattının verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Maliyet ve güvenlik dengesi

Mühendislerin bu asimetrik yönteme yönelmesindeki en büyük etken, Rusya'nın imal ettiği ucuz Shahed dronlarına karşı Batı'dan gelen milyon dolarlık hava savunma füzelerini israf etmemek. Ordu daha önce helikopter kapılarına kurulan ağır makineli tüfeklerle koruma sağlamaya çalışıyordu; ancak bu durum pilotları infilak eden dron parçalarının ortasında bırakarak ölümcül riskler doğuruyordu. Önleyici insansız araçlar sayesinde mürettebat, tehditlerle doğrudan sıcak temasa girmeden kilometrelerce uzaktan operasyonu yönetebiliyor. Üstelik bu akıllı hamle, Ukrayna'nın elindeki kısıtlı sayıdaki F-16 savaş jetlerini dron yakalamak yerine büyük seyir füzelerine karşı saklamasına da zemin hazırlıyor.