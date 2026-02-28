Ukrayna müttefiklerle ortak üretim planlıyor: Balistik füze savunması güçlenecek

Ukrayna, hava savunma kapasitesini artırmak ve balistik füzelere karşı etkinliğini yükseltmek için uluslararası müttefikleriyle ortak girişimler (joint ventures) kurmayı değerlendiriyor. Ülkenin savunma yetkililerine göre, özellikle ABD yapımı Patriot sistemlerinin mermilerindeki stok sıkıntısı, hava sahasını koruma kapasitesini zorluyor ve bu açığı kapatmak için yeni stratejiler gerekiyor.

Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Ukrayna’nın kendi içinde karşı balistik sistemler ve füzeler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ortak üretim projelerinin hem mühimmat açığını kapatabileceğini hem de ülkenin teknoloji ve üretim kapasitesini güçlendirebileceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müttefiklerden Patriot ve diğer hava savunma sistemleri için destek talebinde gecikmeler olduğuna sıkça dikkat çekmişti. Ocak ayında bazı Patriot bataryalarının fişek stoklarının tükenmesi bu eleştirilerin merkezindeydi. Fedorov, ortak girişim fikrinin kendisi ve Zelenskiy arasında konuşulduğunu aktardı ancak hangi ülkelerle böyle bir iş birliği yapılacağına dair detay paylaşmadı.

Ayrıca Bakan, SpaceX iş birliği ile Rusya’nın yetkisiz Starlink kullanımının engellendiğini belirtti. Bu adım, Rusların canlı bağlantı kapasitesini düşürürken, Ukrayna’nın düşman iletişimlerini takip etme kabiliyetini artırdı.

Ukrayna’nın bu hamlesi, yalnızca mevcut hava savunmasını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda güvenlik ortaklarıyla stratejik iş birliği modellerini geliştirme ve kendi üretim kapasitesini artırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.