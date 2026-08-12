Savaş sahasındaki lojistik ve operasyonel dengeleri doğrudan etkileyen askeri sanayi kapasitelerine dair Ukrayna kanadından yeni bir değerlendirme paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamalarda, Rusya genelindeki ana mühimmat üretim tesislerinin ve montaj hatlarının öngörülen yıllık çizelgenin oldukça ilerisinde bir performansla işletildiği ilan edildi. Çatışma dinamiklerini tırmandıran bu durum, sınır hattındaki askeri tahkimatların sürdürülebilirliği açısından da yeni bir döneme işaret ediyor.

Belirli silah sistemlerinde imalat kotaları aşılıyor

Fabrikalardaki aylık üretim faaliyetlerinin planlanan seviyenin %110 ile %120 üzerine çıkması, cephe hattına yönelik sevkiyatların kesintisiz devam etmesini beraberinde getiriyor. Paylaşılan askeri verilere göre, özellikle havadan ve denizden fırlatılan stratejik seyir füzesi segmentlerinde, devletin yıllık tedarik programları şimdiden tamamlandı. Sivil ve askeri altyapıyı hedef alan bazı kritik mühimmatların montaj tesislerinde ise aylık bazda öngörülen imalat sınırlarının iki katına kadar tırmandığı gözleniyor.

Üretim parametrelerindeki bu dik ivmelenmenin temelinde, operasyonel verimliliği düşük olan eski balistik programların kademeli olarak askıya alınması yatıyor. Sanayi bütçesinin, iş gücünün ve hammadde girdilerinin tamamen modern hava savunma kalkanlarını delmek üzere tasarlanan ölümcül platformlara kaydırılması, fabrikaların tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. Yetkililer, uluslararası ticari kısıtlamalara ve bileşen erişimindeki engellere rağmen bu üretim ritminin korunmasının, önümüzdeki soğuk kış döneminde enerji ve stratejik altyapı şebekelerine yönelik çok daha yoğun bombardıman serilerinin düzenlenmesine zemin hazırlayabileceğini öngörüyor.