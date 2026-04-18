Ukrayna, savaşın ortasında uzay sınırına ulaşan iki kritik roket testi gerçekleştirdi

Ukrayna Parlamento Savunma Komitesi, savaşın en yoğun döneminde gerçekleştirilen ve ülke tarihine geçen gizli uzay operasyonlarının detaylarını resmen açıkladı. Askeri istihbarat birimlerinin (HUR) yönetiminde icra edilen görevlerde, Ukrayna üretimi taşıyıcı roketler iki farklı denemeyle uzay sınırına fırlatıldı. İlk testte 100 kilometrelik Karman hattı başarıyla aşılırken, ikinci fırlatmada 204 kilometre yüksekliğe ulaşılarak Ukrayna’nın dikey balistik kapasitesi resmi kayıtlarla tescillendi. Bu teknik başarı, sadece bir gövde gösterisi olmanın ötesinde, Ukrayna’nın hipersonik ve balistik füze tehditlerini atmosfer dışındayken imha edebilecek bir savunma altyapısı kurmaya başladığını gösteriyor. Uzay sınırına ulaşabilen bu yeni teknoloji, Kiev’in stratejik derinliğini dikey düzlemde genişleterek savaşın asimetrik dengesini tamamen değiştirecek bir güç çarpanı olarak değerlendiriliyor.

Uçan uzay üssü denemesiyle havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldı

Ukrayna’nın teknolojik hamleleri sadece yer tabanlı sistemlerle sınırlı kalmayıp, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu havadan ateşlenen roket başarısıyla yeni bir boyuta taşındı. Yaklaşık 8 bin metre irtifada seyreden bir nakliye uçağından gerçekleştirilen bu fırlatma, Ukrayna’yı Avrupa’da bu kapasiteye sahip tek güç konumuna yükseltti. ‘Uçan uzay limanı’ olarak adlandırılan bu yöntem, roketin atmosferin en yoğun katmanlarını uçak yardımıyla aşmasını sağlayarak yüksek oranda yakıt tasarrufu ve operasyonel gizlilik sunuyor. Sabit fırlatma rampalarına olan bağımlılığın ortadan kalkması, Ukrayna’ya her an ve her noktadan stratejik fırlatma yapma esnekliği tanırken düşman istihbaratının takibini de imkansız kılıyor. Havadan ateşleme yöntemiyle sağlanan menzil artışı, Ukrayna’nın savunma doktrininde caydırıcılık kavramını yeniden tanımlayan en etkileyici teknolojik sıçrama olarak kabul ediliyor.

Bağımsız uydu ağı ve dijital kalkan hedefleriyle stratejik derinlik artıyor

Başarıyla tamamlanan bu roket testleri, Ukrayna’nın 2027 yılına kadar kurmayı hedeflediği yerli istihbarat ve haberleşme uydu ağının en kritik teknik hazırlığı niteliğini taşıyor. Kendi uydularını kendi imkanlarıyla yörüngeye taşıma potansiyeli gösteren Kiev, bu hamlesiyle müttefiklerinden gelen anlık veri akışını yerli sistemlerle destekleme yolunda dev bir adım atmış durumda. Uzay sınırına ulaşan bu teknoloji, aynı zamanda düşman uydularına ve balistik füzelerine karşı geliştirilecek olan kinetik imha sistemleri için temel bir laboratuvar görevi üstleniyor. Savunma yetkilileri, bu gizli operasyonların başarısının, Ukrayna savunma sanayinin en zorlu muharebe koşullarında dahi Ar-Ge faaliyetlerinden taviz vermediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguluyor. Gelinen noktada Ukrayna, sadece sahadaki ateş gücüyle değil, atmosferin ötesine uzanan teknolojik kalkanıyla küresel savunma sanayiinde yeni bir güç odağı olduğunu tescil ediyor.