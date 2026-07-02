Ukrayna, Batı ittifakı ile olan askeri entegrasyon sürecinde çok kritik bir diplomatik aşamayı geride bıraktı. İrlanda'da düzenlenen Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı açılışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; ortak savunma sanayisi projelerini, insansız hava aracı tedarik sözleşmelerini ve yaptırımların Rusya üzerindeki siyasi baskısını değerlendirdi. Anlaşmanın en dikkat çekici boyutu, Ukrayna'nın yerel teknoloji gücü ile Avrupa Birliği fonlarının ortak üretim bantlarında birleştirilmesi kararlılığı oldu.

Savunma sanayisinde endüstriyel adımlar

Açılış oturumlarında netleşen yeni ortaklık vizyonu, yapay zeka destekli insansız hava aracı sistemlerinin kitlesel üretimi ve lojistik ağların güvenliği üzerinde yoğunlaşıyor. Brüksel ve Kiev arasındaki bürokratik engellerin esnetilmesiyle birlikte, Avrupa menşeli askeri hammadde bileşenlerinin Ukrayna'daki montaj hatlarına kesintisiz aktarılması hedefleniyor. Bu otonom hava platformları, gelecekte kurulacak ortak Avrupa hava savunma kalkanında da aktif birer unsur olarak tanzim edilecek.

Yaptırımların siyasi yansımaları

Diplomatik zirvenin bir diğer sacayağını ise Rusya'ya yönelik uygulanan ticaret kısıtlamalarının sahadaki askeri etkileri oluşturdu. Enerji gelirlerinin bloke edilmesi ve kritik teknolojilere erişimin engellenmesi, müttefik blokların yürüttüğü izolasyon politikasının gücünü koruduğunu teyit ediyor. Ukrayna'nın bu hamlesi, Avrupa Birliği üye ülkelerinin lojistik kotaları ne kadar hızlı devreye alacağına bağlı olarak şekillenecektir.