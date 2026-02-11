Ukrayna yerli silah ihracatına başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın yerli üretim silahlarının ihracatını başlattığını duyurdu. Söz konusu hamle, Kiev yönetiminin Rusya’ya karşı yürütülen savaş zamanı teknolojik silahlanma yarışını nakde çevirerek, ihtiyaç duyduğu fonları yaratma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Dört yıldır süren savaş, savunma sanayiinde büyük bir patlamayı tetikledi. Reuters tarafından yapılan habere göre sektör birlikleri, Ukrayna’da binden fazla silah ve askeri teçhizat üreticisi bulunduğunu ve bunların çoğunun Rusya’nın 2022 işgalinden sonra kurulan küçük, özel sermayeli şirketler olduğunu tahmin ediyor.

Savunma üretimi talebi aştı, finansman arayışı hızlandı

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Ukraynalı şirketler yeni silah sistemleri ve karşı tedbir yöntemleri üretmek için seferber olurken, savunma sanayii hükümetin bu ürünleri tedarik etme kapasitesinden daha hızlı büyüdü. Bu durum Kiev’i, yerli tedarikleri finanse edebilmek amacıyla müttefiklerinden maddi destek aramaya yöneltti.

Birçoğu muharebe sahasında başarılı performansıyla (combat proven) yetkinliğini ispat etmiş olan Ukraynalı üreticiler, kıtanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğü en büyük savaşın etkisiyle artan Avrupa savunma harcamalarındaki tarihi yükselişten pay almayı umuyor.

Zelenskiy, 2026 yılında Avrupa genelinde Ukrayna silahları için 10 adet “ihracat merkezi” açılacağını belirterek, İHA’ların da ihraç edilecek sistemler arasında yer alacağını ekledi. 8 Şubat Pazar günü açıklamalarda bulunan Zelenski, “Bugün Avrupa’nın güvenliği teknoloji ve dronlar üzerine inşa edilmiştir. Bunların hepsi büyük ölçüde Ukrayna teknolojisine ve Ukraynalı uzmanlara dayanacak.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Birleşik Krallık’ta ortak bir üretim girişimi kapsamında halihazırda üretilenlere ek olarak, şubat ayında Almanya’da da Ukrayna dronlarının üretimine başlanacağını söyledi. Ancak, ilgili şirketlerin isimleri açıklanmadı. Üreticiler birliği olan Ukrayna Savunma Sanayii Konseyi CEO’su Ihor Fedirko, Reuters’a verdiği demeçte, uluslararası alıcıların en çok dronlara ve elektronik harp sistemlerine ilgi gösterdiğini belirtti. Ayrıca Fedirko, en yoğun ilgi gören sistemler arasında insansız deniz araçları (İDA), küçük çaptaki mühimmatları bırakmak için kullanılan İHA’lar, hava savunma amaçlı dronlar ve fiber optik kablolu dronların da yer aldığını ifade etti.