Ukrayna, savunma harcamalarının etkinliğini artırmak ve cephe hattındaki acil mühimmat ihtiyacına anında yanıt verebilmek adına lojistik tedarik sistemini tamamen dijital bir omurgaya taşıdı. Yeni nesil akıllı savunma platformu üzerinden yürütülen sipariş ve dağıtım operasyonları sayesinde, yılın ilk beş aylık periyodunda rekor bir seviyeye ulaşılarak 485 bin İHA envantere dahil edildi. Bu dijital ağ; cephedeki askeri birliklerin operasyonel talepleri ile üretim tesisleri arasındaki bürokratik yazışma sürelerini minimuma indirerek lojistik zincirde tam zamanlı bir senkronizasyon sağlıyor.

Savunma sanayideki üretim gücü dışa bağımlılığı neredeyse sıfıra indirdi

Ordunun en büyük vurucu gücü haline gelen insansız sistemlerin %95'inin Ukrayna içindeki yerli üreticilerden ve mühendislik ofislerinden tedarik edilmesi, ülkenin savunma sanayisinde kendi kendine yetebilme iradesini gözler önüne seriyor. Dış askeri yardım paketlerinin lojistik ve siyasi gecikmelerle karşılaştığı kritik dönemlerde, yerel sanayinin bu denli yüksek hacimli bir üretimi sırtlaması cephedeki stratejik dengeleri koruyor. Yerli firmaların geliştirdiği farklı segmentlerdeki dron sistemleri; hem maliyet etkin çözümler sunuyor hem de sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yazılımsal olarak çok hızlı bir şekilde modifiye edilebiliyor.

Teknolojik koordinasyon modern savaş sahasındaki dengeleri doğrudan değiştiriyor

Küçük ölçekli atölyelerden büyük savunma komplekslerine kadar uzanan geniş bir üretici ağının tek bir dijital platform üzerinden koordine edilmesi, modern askeri doktrinler açısından da bir referans noktası oluşturuyor. Akıllı yazılımlar sayesinde hangi birliğin, ne tür bir taktiksel İHA'ya ihtiyaç duyduğu anlık olarak tespit ediliyor ve üretim planlaması bu doğrultuda şekilleniyor. Yılın geri kalan döneminde de yerli üretim payının bu yüksek seviyede tutulması ve yapay zekayla desteklenen otonom sistemlerin envanterdeki ağırlığının artırılması planlanıyor.