Ukrayna’da cephe hattına zırhlı kalkan: PARABELLA siperler için koruyucu kapsül geliştirdi

PARABELLA, sıcak çatışma bölgelerinde hızlı ve güvenli mevzi kurulumuna imkan tanıyan zırhlı kapsül teknolojisini tanıttı. Cephe hattındaki tahkimat süreçlerini hızlandırmak için modüler olarak tasarlanan bu koruyucu modüller, ağır mühimmat şarapnellerine karşı üstün direnç sağlıyor. Şirket tarafından geliştirilen yerli çözüm, Ukrayna ordusunun yıpratma savaşındaki savunma hattını yapısal olarak güçlendirmeyi amaçlıyor.

Siper savaşlarında modüler güvenlik dönemi

Ukrayna'da devam eden yüksek yoğunluklu çatışmalar, cephe hattındaki istihkam ve tahkimat stratejilerini kökten değiştiriyor. PARABELLA mühendisleri tarafından tasarlanan yeni zırhlı kapsüller, ağır iş makinasına ihtiyaç duyulmadan, askerler tarafından siperlerin içine hızla entegre edilebilecek şekilde modüler bir yapıda üretildi. Özel çelik alaşımları ve kompozit katmanlarla güçlendirilen bu yapılar; havan topları, tank mühimmatları ve havadan gelen asimetrik İHA tehditlerine karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Batılı askeri standartlara uygun olarak test edilen zırhlı kapsüller, iç hacimlerinde askeri personelin ilk yardım, haberleşme ve mühimmat depolama ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel donanımları da barındırıyor.

Hızlı tahkimat ve dayanıklılık avantajı

PARABELLA tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koruyucu kapsüllerin zorlu kış şartlarına ve yoğun çamur katmanlarına karşı da zemin izolasyonuna sahip olduğu belirtildi. Cephe hattında dakikalar içinde birleştirilebilen bu modüler yapılar, ordunun geri çekilme veya ileri harekat durumlarında sökülerek farklı lojistik noktalara kolayca taşınabiliyor. Savunma sanayi kaynakları, yerli imkanlarla üretilen bu zırhlı kapsüllerin seri üretimine başlandığını ve ilk partilerin sıcak çatışma alanlarındaki istihkam birliklerine sevk edildiğini bildiriyor. Bu yerli mühendislik çözümü, dış askeri yardımlara bağımlı kalmadan cephe hattındaki askeri insan kaynağını korumak adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.