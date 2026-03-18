Ukrayna, savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek pahalı füze sistemleri yerine yerli üretim, düşük maliyetli ve yüksek zekalı cihazlara odaklandı. Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki sunumda ortaya konan veriler, Ukrayna’nın artık sadece bir cephe ülkesi değil, küresel ölçekte teknoloji ihraç eden bir güç merkezine dönüştüğünü kanıtlıyor.

Pahalı savunma dönemi bitiyor

Geleneksel savunma yöntemleri artık bütçeleri zorluyor. Tek bir "Shahed" dronunu düşürmek için harcanan 4 milyon dolarlık füzelerin yerini, artık tanesi sadece 3.000 ile 10.000 dolar arasında değişen önleme uçakları alıyor. Bu ekonomik devrim, Rusya’nın yıpratma stratejisini temelinden sarsarken, savunmayı çok daha sürdürülebilir bir noktaya taşıyor.

Saatte 340 kilometre hız ve yapay zeka gücü

Bu yeni nesil avcılar, hızları ve otonom yetenekleriyle fark yaratıyor. Teknik veriler, sahadaki dengelerin nasıl değiştiğini açıkça gösteriyor:

· Hız performansı: Saatte 343 kilometreye kadar çıkabilen bu cihazlar, hantal saldırı dronlarını havada kolayca etkisiz hale getiriyor.

· Yükseklik avantajı: 5.000 metre irtifaya kadar tırmanabilen bu sistemler, geniş bir alanı koruma altına alabiliyor.

· Akıllı takip: Termal görüş ve yapay zeka desteği sayesinde cihazlar, hedefini kendi belirliyor ve hiçbir dış müdahaleye ihtiyaç duymadan imha işlemini gerçekleştiriyor.

Elektronik karıştırmaya karşı yazılım kalkanı

Savaşın en zorlu alanlarından biri olan elektronik harpte de Ukrayna öne geçiyor. Rusya’nın sinyal bozucu sistemleri bu yeni cihazlar üzerinde etkisiz kalıyor. Geliştirilen özel yazılım sayesinde, tüm sinyallerin kesildiği en karanlık anlarda bile bu İHA'lar hedefini görmeye ve rotasını korumaya devam ediyor.

Üretim kapasitesinin yarısını müttefiklerine ayırmaya hazırlanan Ukrayna, özellikle Orta Doğu’da İran yapımı dronların yarattığı tehdide karşı saha tecrübesini paylaşıyor. Körfez ülkelerinden Avrupa içlerine kadar geniş bir coğrafyada yeni bir güvenlik mimarisi inşa edilirken; bu devasa teknolojik dönüşümün ve küresel iş birliği vizyonunun tüm sorumluluğunu Zelenskiy üstleniyor.