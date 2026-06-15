Ukrayna’dan hava savunmasında kritik adım: Belçika teknolojili lazer güdümlü füzeler üretilecek

Rusya ile devam eden çatışmalarda hava savunma hattını güçlendirmek isteyen Ukrayna, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yeni bir yerli üretim hamlesi başlattı. Ülke savunma yönetimi, özellikle kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen Belçika menşeli %100 tam isabet yetenekli 70 mm çapındaki FZ275 LGR lazer güdümlü füzelerinin kendi tesislerinde üretimine başlamaya hazırlanıyor. Tamamen dikey entegrasyonla üretilecek olan bu füzeler, maliyet odaklı ve yüksek verimli yapısıyla cephe hattındaki asimetrik tehditlere karşı hava sahasında çok güçlü bir teknolojik kalkan oluşturacak.

70 mm lazer güdümlü yerli füze ile kritik altyapıya tam koruma

Hava sahasında seyir halindeki düşman unsurlarının ucuz kamikaze dronlarla düzenlediği yoğun saldırılar, savunma hatlarında bütçe dostu ve etkili füze sistemlerine olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Geleneksel hava savunma füzelerinin yüksek maliyetleri karşısında yeni bir strateji belirleyen yönetim, Belçika teknolojisiyle donatılan 70 mm çapındaki lazer güdümlü sistemleri yerlileştirerek üretim kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Gelişmiş dijital hedefleme yazılımlarına sahip olan bu yeni füzeler, askeri üslerin, kritik enerji altyapılarının ve cephedeki mobil birliklerin sinyal karıştırma saldırılarına karşı çok daha güvenli şekilde korunmasını sağlayacak.

Cephe hattında tam isabetli operasyon dönemi

Üretim takviminin hızla devreye alınması amacıyla altyapı hazırlıklarını tamamlayan savunma tesisleri, bu füzelerin entegrasyon süreçlerinde yerli mühendislik yazılımlarından faydalanacak. Hafif zırhlı araçlara, deniz platformlarına ve hatta helikopterlere kolayca monte edilebilen bu otonom füze sistemi, hareket halindeyken bile yaklaşan tehditleri santimetrik hassasiyetle havada imha etme yeteneğine sahip bulunuyor. Uzun vadeli operasyonel lojistik maliyetlerinde %10 düzeyinde tasarruf yaratacak olan bu hamle, ülkenin askeri caydırıcılık doktrininde tamamen teknoloji yoğun asimetrik harp tekniklerine odaklandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.