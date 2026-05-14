Ukrayna’nın ‘görünmez avcısı’ denizlere iniyor: HX-2 Kamikaze İHA artık botlardan fırlatılabilecek

100 kilometre menzile ve 220 km/s hıza sahip olan HX-2, gelişmiş yapay zekası sayesinde sinyal kesici sistemlere (elektronik harp) karşı tam bağışıklık göstererek hedefini otonom olarak imha edebiliyor.

Münih merkezli savunma şirketi Helsing, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan ve yüksek otonomi yetenekleriyle dikkat çeken HX-2 kamikaze İHA sisteminin deniz versiyonunu tanıttı. Şirketin İngiltere’deki denizcilik merkezi olan Plymouth açıklarında gerçekleştirilen testlerde, İHA bir hücum botunun pruvasına yerleştirilen katapult sistemiyle başarıyla fırlatıldı.

Elektronik harbe karşı tam koruma

HX-2'nin en büyük avantajı, GPS sinyallerinin kesildiği veya veri bağlantısının koptuğu yoğun elektronik harp ortamlarında bile görevini sürdürebilmesidir. Dahili yapay zeka algoritmaları sayesinde İHA, hedefi görsel olarak tanıyıp kilitlenebiliyor ve son vuruş aşamasını operatör müdahalesine gerek duymadan tamamlayabiliyor. Bu özellik, Karadeniz gibi sinyal karıştırmanın yoğun olduğu bölgelerde kritik bir üstünlük sağlıyor.

Karadeniz stratejisinde yeni dönem

Deniz platformlarına yapılan bu adaptasyon, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarını (İDA) sadece kamikaze bot olarak değil, birer "mini uçak gemisi" gibi kullanmasına olanak tanıyacak. 12 kilogram ağırlığındaki bu kompakt sistem, küçük botlardan sürü halinde fırlatılarak kıyı tesislerini, zırhlı araçları ve topçu bataryalarını 100 kilometre derinlikte vurabilecek.

Helsing, Ukrayna için toplam 6.000 adet HX-2 üretmeyi taahhüt etmiş durumda. Şirketin Almanya’daki fabrikasında aylık 1.000 adetin üzerinde üretim kapasitesine ulaşıldığı bildirilirken, yeni deniz kabiliyetinin Karadeniz’deki askeri dengeleri Ukrayna lehine değiştirmesi bekleniyor.