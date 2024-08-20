Ukrayna, Neptune füzesinin yeni varyantını tanıttı

Defence24 tarafından yapılan habere göre Ukrayna, R-360 füzesinin yeni varyantını tanıttı. Bu bağlamda bahse konu yeni varyantın kara hedeflerini vurmak üzere uyarlanmış olduğu ve menzilinin 400 kilometreye kadar uzatıldığı belirtiliyor.

Ek olarak yeni Neptune füzesinin, 31 Temmuz’da Rusya’nın Kursk yakınlarındaki Chalino askeri hava üssüne gerçekleştirilen gece saldırısında kullanıldığı iddia ediliyor. Kaynaklara göre füze, hava üssündeki bir mühimmat deposunu hedef alarak imha etti. Bu, modifiye edilmiş Neptune füzesinin kamuoyuna açıklanan ilk savaş kullanımlarından biri olarak dikkat çekiyor; geçen Eylül ayında füzenin Kırım’daki Rus hava savunma sistemlerine karşı başarılı bir şekilde kullanıldığı da bildirilmişti.

Füze saatte 900 kilometre hıza kadar çıkabiliyor, 10 ila 300 metre arasında değişen irtifalarda uçabiliyor

Kyiv merkezli Luch Tasarım Bürosu tarafından 2018 yılında geliştirilen R-360 Neptune, başlangıçta 280-300 kilometre menzilli bir gemisavar füzesi olarak tasarlanmıştı. Ancak en son sürüm, kara hedeflerini de vurabilme yeteneği eklenerek Ukrayna’nın uzun menzilli hassas saldırılar gerçekleştirme kapasitesini artırıyor.

Füze saatte 900 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve 10 ila 300 metre arasında değişen irtifalarda uçabiliyor, düşman hava savunmalarından kaçınmak için son yaklaşımında sadece 3 metreye kadar alçak uçarak ilerliyor. Neptune, Nisan 2022’de Karadeniz’de Rus donanmasına ait Moskova krüvazörünü batırarak uluslararası dikkatleri üzerine çekmişti.

Güncellenmiş Neptune füzesi, Ukrayna’nın gelişmiş füze kapasitelerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Gelecek planları arasında Ukrayna’nın füzelerinin menzilini 1.000 kilometreye kadar uzatmayı hedeflediği bildiriliyor.