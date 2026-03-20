Ukrayna’nın "Şahed" kalkanı Orta Doğu’da: Beş ülkeyle stratejik savunma ortaklığı

Ukrayna, savaş sahasında Şahed tipi insansız hava araçlarını etkisiz hale getirme konusundaki uzmanlığını uluslararası bir boyuta taşıdı. Savunma Bakanı Rustem Umerov’un yürüttüğü diplomatik temasların ardından, Ukrayna ordusuna bağlı yaklaşık 201 uzman Orta Doğu ve Körfez bölgesine konuşlandırıldı. Bu hamle; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerle yapılan savunma iş birliği anlaşmalarının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Beş ülkeyle stratejik savunma kalkanı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu operasyonun sadece bölgesel değil, küresel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Zelenskiy'e göre ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, kendi personellerini ve kritik tesislerini korumak amacıyla Ukrayna’dan teknik destek talebinde bulundu. Ukraynalı ekipler, geliştirdikleri düşük maliyetli ama yüksek etkili önleme sistemleriyle, bölgedeki kritik enerji altyapılarını hedef alan drone tehditlerine karşı aktif bir savunma kalkanı oluşturuyor.

Enerji piyasalarında fiyat istikrarı hedefi

Bu stratejik ortaklık, İran merkezli drone tehditlerini yerinde dizginleyerek küresel enerji piyasalarındaki fiyat istikrarını korumayı hedefliyor. Zelenskiy, Ukrayna’nın artık sadece yardım alan değil, aynı zamanda müttefiklerine ileri teknoloji ve güvenlik çözümleri sunan bir aktör haline geldiğini belirtti. Ukrayna'nın tecrübesi, bölgedeki kritik petrol ve gaz tesislerinin güvenliği için kilit bir rol oynamaya başladı.