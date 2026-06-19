Ukrayna’nın Turbojet İHA hamlesi küresel savunma doktrininde yeni bir çağ mı başlatıyor?

Savaş sahasındaki dinamik ihtiyaçlar doğrultusunda Ar-Ge döngülerini radikal bir hızla kısaltan Kiev yönetimi, fuar alanında sergilediği bu asimetrik silahla askeri delegasyonların dikkatini çekmeyi başardı. Yüksek sürat ve uzun menzil mekanizmalarını düşük maliyetli imalat süreçleriyle birleştiren hava aracı, modern askeri planlamalarda yeni bir sayfa açıyor.

Yüksek seyir hızı ve uzun menzil kabiliyeti

Askeri standartları yukarı taşımayı hedefleyen insansız hava aracının operasyonel gücü, arkasındaki etkili jet motoru teknolojisinden besleniyor. Katı yakıtlı bir fırlatma motoru vasıtası mobil platformlardan dikey veya eğimli açılarla kalkış yapan sistem, havada ana motorun devreye girmesiyle birlikte saatte 800 kilometre gibi yüksek bir sürate erişebiliyor. Yaklaşık 650 kilometrelik uçuş menzili sayesinde stratejik öneme sahip cephe arkası hedefleri doğrudan radarına alabilen cihaz, operasyonel esnekliği maksimum seviyeye çıkarıyor.

Ağır harp başlığı kapasitesi ve otonom seyrüsefer

Kompakt gövde mimarisine rağmen sergilediği yüksek taşıma performansı, mühimmatın tahrip gücünü doğrudan artırıyor. Kanat açıklığı 1.7 metre, toplam uzunluğu ise 3.5 metre olan hava aracı, 350 kilogramlık kalkış ağırlığının tam 100 kilogramını tamamen patlayıcı içeren harp başlığına ayırıyor. Hedef hattına ilerlerken elektronik harp korumalarına karşı direnç geliştiren araç, entegre atalet seyrüsefer sistemi ve uydu konumlandırma ağlarının kombinasyonunu kullanarak tamamen otonom bir uçuş gerçekleştiriyor.

Küresel askeri pazarda otonom ihracat vizyonu

Savunma sanayi yönetiminin bu son hamlesi, sadece cephe hatlarındaki lojistik tedarik zincirini tahkim etmekle kalmayıp, ülkeyi savaşta test edilmiş teknolojilerin küresel bir tedarikçisi konumuna getirmeyi de amaçlıyor. Yazılım altyapısı, haberleşme protokolleri ve montaj süreçleri tamamen yerli imkanlarla şekillendirilen platform, benzer kabiliyetlerdeki pahalı güdümlü füze sistemlerine karşı son derece maliyet etkin bir alternatif sunuyor. Askeri harcamaların arttığı bu yeni dönemde, söz konusu asimetrik taarruz sisteminin yakın gelecekte müttefik ülkelerin envanter listelerinde de kendilerine yer bulması bekleniyor.