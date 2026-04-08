Ukrayna’nın yeni balistik gücü: FP-9 ALBM projesiyle menzil 1.000 kilometreyi aşacak

Ukrayna savunma sanayii, yerli imkanlarla geliştirilen FP-9 balistik füze platformunu hava unsurlarına entegre ederek stratejik vuruş kapasitesinde yeni bir sayfa açıyor. Havadan fırlatılan balistik füze (ALBM) konseptine dönüştürülen bu yeni varyant, uçağın sağladığı başlangıç hızı ve irtifa avantajını kullanarak 1.000 kilometrelik menzil sınırını geride bırakmaya hazırlanıyor. 800 kilogramlık yüksek infilaklı harp başlığıyla donatılan platform, sadece bir füze sistemi değil, aynı zamanda derinlikteki kritik hedeflere karşı yüksek süratli bir imha aracı olarak kurgulanıyor.

Hava platformu entegrasyonu ve kinematik avantajlar

Karadan fırlatılan standart versiyonun sunduğu yaklaşık 850 kilometrelik menzil, FP-9’un uçak platformundan ateşlenmesiyle birlikte çok daha geniş bir operasyonel yarıçapa ulaşıyor. Fırlatma sonrası 70 kilometre irtifaya kadar tırmanma kabiliyetine sahip olan füze, yerçekimi ve başlangıç vektörünün etkisiyle terminal safhada Mach 6.5 gibi ekstrem süratlere erişiyor. Saniyede yaklaşık 2.200 metre hıza tekabül eden bu terminal performans, güncel hava savunma sistemlerinin angajman ve önleme süresini dramatik şekilde daraltarak mühimmatın hedefi vurma olasılığını maksimize ediyor.

Hassas navigasyon ve tahrip gücü

FP-9 ALBM’nin teknik mimarisi, 800 kilogramlık devasa harp başlığı sayesinde beton korumalı sığınaklar, mühimmat depoları ve stratejik altyapı tesisleri gibi sertleştirilmiş hedefleri tek atışta saf dışı bırakabilecek kapasitede. Sistemin vuruş hassasiyeti ise lazer jiroskop tabanlı ataletsel navigasyon (INS) ve GPS füzyonuyla sağlanıyor. Bu teknolojik donanım, füzenin yaklaşık 20 metrelik (CEP) oldukça düşük bir hata payıyla noktasal vuruş yapmasına imkan tanıyor. Batılı muadillerine kıyasla üretim maliyeti yaklaşık 2.5 kat daha düşük olan bu yerli çözüm, sürdürülebilir bir caydırıcılık stratejisinin merkezine yerleşiyor.

Operasyonel takvim ve gelecek projeksiyonu

Sistemin ilk uçuş testlerinin 2026 yılının yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanırken, ana taşıyıcı platform olarak modifiye edilmiş Su-24 taktik bombardıman uçaklarının kullanılması öngörülüyor. Projenin operasyonel hale gelmesiyle birlikte, kendi hava sahası güvenliğini koruyan platformlar üzerinden 1.000 kilometre derinlikteki stratejik hedeflerin baskı altına alınması hedefleniyor. Bu hamle, yerli savunma sanayiinin yüksek teknolojili mühimmat üretiminde geldiği son noktayı ve bağımsız vuruş kapasitesi oluşturma kararlılığını simgeliyor.