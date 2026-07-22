Ukrayna'ya İsveç jetleri geliyor: İngiltere'den Gripen için dev finansman

Hava sahası hakimiyetini ele geçirmek isteyen Ukrayna'ya Avrupa'dan taktiksel bir destek daha geldi. İsveç yapımı Gripen jetlerinin Kiev ordusuna hibe edilme sürecini hızlandırmak amacıyla İngiltere 300 milyon Euro'luk dev bir paket tahsis etti. İki aşamalı tedarik modeliyle yürütülecek bu program, jetlerin cephe hattındaki lojistik altyapısını güvence altına almayı hedefliyor.

Rus hava savunmasına karşı İsveç mühendisliği

Modern hava harbinin en esnek ve dayanıklı platformlarından biri olarak kabul edilen Gripen savaş uçakları, tasarımı gereği doğrudan zorlu coğrafi koşullarda ve kısa menzilli pistlerde görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Geleneksel jetlerin aksine, gelişmiş askeri üslere ihtiyaç duymadan sıradan karayollarından bile kalkış yapabilen bu uçaklar, hava meydanları sürekli füze saldırısı altında olan Ukrayna için kritik bir taktiksel avantaja dönüşecektir. İngiltere'nin sağladığı bu devasa bütçe, sadece gövde teslimatını değil, uçakların Rus hava savunma sistemlerini uzaktan kör edebilecek karmaşık aviyonik sistemlerinin ve havadan havaya akıllı mühimmatlarının entegrasyonunu da kapsıyor.

Lojistik altyapı ve beş yıllık geçiş planı

Hava Kuvvetleri'nin omurgasını kısa sürede değiştirmek, uçakları teslim almaktan çok daha zorlu bir teknik hazırlık sürecini zorunlu kılıyor. Tahsis edilen 300 milyon euronun büyük bir kısmı, Ukraynalı teknisyenlerin ve pilotların yeni nesil sistemlere uyum sağlaması adına Birleşik Krallık topraklarında kurulacak son teknoloji simülatör merkezlerine harcanacak. İlk teslimatların ardından başlayacak olan entegrasyon süreci, teknik lojistik ağların kurulması ve mühimmat depolarının optimize edilmesiyle birlikte 2029 yılına kadar kademeli bir takvim üzerinden ilerleyecek. Bu uzun vadeli planlama, Batı Bloku'nun Kiev'e yönelik askeri desteği geçici bir yardım olmaktan çıkarıp kalıcı bir kurumsal ittifaka dönüştürme kararlılığını açıkça netleştiriyor.

Havada yeni güç dengesi

F-16 teslimatlarının ardından Gripen jetlerinin de sahaya inecek olması, Rusya'nın cephe hattındaki mutlak hava üstünlüğünü ciddi şekilde tehdit edecek yeni bir çoklu hava savunma katmanı yaratıyor. İsveç yapımı bu avcı uçaklarının, elektronik harp kabiliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle karşı tarafın radar ağlarını felç etme ve seyir füzelerini henüz hedeflerine ulaşmadan havada imha etme potansiyeli oldukça yüksek. Ancak bu çok uluslu lojistik operasyonun asıl başarısı, cephede aktif olarak kullanılan ve her biri farklı bakım prosedürlerine sahip olan çok modelli Batı menşeili uçak filosunun, tek bir merkezi komuta yapısı altında ne kadar eş güdümlü yönetilebileceğine bağlı kalacaktır.