Ukrayna’ya jet desteği: Belçika 7 adet F-16’yı devrediyor

Avrupa savunma koridorunda hava gücü dengelerini değiştirecek kritik bir takvim netleşti. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı resmi açıklamada, Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinde vites artırdıklarını duyurdu. Yeni sevkiyat planı doğrultusunda Belçika, 2026 yılı sonuna kadar Ukrayna Hava Kuvvetlerine toplam yedi adet F-16 savaş uçağı teslim edecek. Brüksel yönetimi daha önce yalnızca operasyonel olmayan uçakları vermeyi taahhüt etmişken, bu kararla ilk kez doğrudan uçuşa hazır savaş uçakları da pakete dahil edildi.

3 uçak doğrudan cepheye 4'ü ise parça tedariğine gidiyor

Onaylanan askeri paketin operasyonel detayları, Ukrayna'nın teknik ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Sevkiyatı yapılacak 7 adet F-16'dan üçü, Ukrayna semalarında Rusya'ya ait seyir füzeleri ve kamikaze insansız hava araçlarına karşı aktif hava savunma görevlerinde konuşlandırılacak. Geriye kalan 4 uçak ise halihazırda uçuş ömrünü tamamlamış durumda bulunuyor. Bu uçaklar, Ukraynalı teknisyenlerin eğitimi ile envanterdeki mevcut F-16 filosunun lojistik sürekliliğini sağlamak adına yedek parça deposu olarak kullanılacak.

F-35 dönüşümü ile tüm filoyu devretme hedefi

Tedarik sürecinin arka planında Belçika Hava Kuvvetlerinin yapısal modernizasyon stratejisi yer alıyor. Belçika, kademeli olarak Amerikan Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçaklarına geçiş yaparken, envanterinde kalan tüm F-16 filosunu 2030 yılına kadar Ukrayna’ya devretmeyi planlıyor. Savunma Bakanlığı, yeni F-35'lerin teslimat takvimine bağlı olarak envanterdeki 40'tan fazla F-16'nın tamamını Kiev'e göndermek için hükümete resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu uzun vadeli planlama, Belçika'yı Ukrayna'nın en büyük F-16 donörlerinden biri konumuna getiriyor.