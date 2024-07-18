Ukrayna’ya topçu mühimmatı tedarik edilecek

11 Temmuz tarihinde Washington DC’de düzenlenen NATO zirvesi sırasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya topçu mühimmatı tedarik edileceğini açıkladı. Bu bağlamda Birleşik Krallık başta olmak üzere Ukrayna müttefiki ülkelerin destekleriyle oluşturulan Uluslararası Ukrayna Fonu (IFU), 300 milyon pound (yaklaşık 387 milyon dolar) değerinde 120.000 adet 152 mm topçu mühimmatı satın almak için yeni bir anlaşma imzaladı.

Konuyla ilgili Ukrayna’nın daha fazla mühimmat ve silaha ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram ise “Birleşik Krallık ve diğer IFU üyesi ülkelerle birlikte mümkün olan en kısa sürede büyük miktarda topçu mühimmatı sağlayacağız. Bu, Ukrayna’nın savunmasına yönelik birçok önemli katkıdan biridir.” İfadelerine yer verdi.

Norveç, IFU’ya toplam 1.8 milyar Norveç kronu değerinde katkıda bulundu

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Norveç, 2022 yılından bu yana IFU’ya toplam 1.8 milyar Norveç kronu (yaklaşık 168 milyon dolar) değerinde katkıda bulundu. Ayrıca IFU’ya verilen taahhüdün yanı sıra Norveç yakın zamanda yaptığı bir hükümet duyurusuyla ulusal mühimmat üretimini arttırmaya yönelik adımlar da attı. Temmuz 2024 tarihinin ilk haftasında, Nammo şirketinin modern topçu mühimmatı üretimini on kat arttırmasına ve diğer topçu mühimmatı ve roket motoru türlerinin üretimini iki katına çıkarılmasına olanak tanıyan yeni bir anlaşma imzaladı. Norveç hükümeti daha önce de Nammo ve Kongsberg firmaları ile uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak Nammo’nun Ukrayna için topçu mühimmatı üretimine yönelik İskandinav ülkeleri iş birliğiyle üretim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunmuştu.

Uluslararası Ukrayna Fonu (IFU)

Ukrayna’yı Rusya’ya karşı desteklemek için ek bir finansman mekanizması olan IFU, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından yönetilmekte ve Avustralya, Danimarka, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Litvanya’yı da içermektedir. Bugüne kadar bu dokuz ülke IFU’ya 1 milyar euro’dan fazla katkıda bulunmuştur.