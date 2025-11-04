Ukrayna’ya yeni Patriot hava savunma sistemi desteği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus saldırılarına karşı ülke savunmasını güçlendirmek adına yeni Patriot hava savunma sistemlerini teslim aldıklarını duyurdu. Zelenski’nin açıklaması, Rusya’nın geçtiğimiz gece düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişinin yaşamını yitirmesi ve aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 aile bireyinin yaralanmasının ardından geldi.

Patriot sistemleri Rus füzelerine karşı kritik önem taşıyor

Rusya’nın zaman zaman şiddetini arttırdığı saldırılar, Ukrayna’nın geliştirdiği yeni insansız hava araçları ve füzelerin üretimini aksatmayı amaçlıyor. Bu noktada Patriot hava savunma sistemleri, Rus füzelerine karşı en etkili savunma silahı olarak görülüyor. Ancak Zelenski, Batılı müttefiklerinden söz konusu sistemlerin daha fazlasını talep etse de üretim sınırlamaları ve stokların korunması teslimatları yavaşlatıyor.

Gelişmeyle ilgili olarak Zelenski, 2 Kasım Pazar gecesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hava savunmamız için iyi bir sonuç aldığımızı söyleyebiliriz: Ukrayna artık daha fazla Patriot’a sahip. Şansölye Merz’e, Almanya’ya ve yardım eden herkese teşekkür ediyorum; anlaşmalarımız yerine getirildi. Ukrayna’da daha fazla Patriot var ve hizmete sokuluyor. Elbette, Ukrayna topraklarının tamamında önemli altyapı tesislerini ve şehirlerimizi korumak için daha fazla sisteme ihtiyaç var ve bunları elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz”

Associated Press (AP) tarafından yapılan habere göre Almanya, 3 ay önce Ukrayna’ya ek 2 adet Patriot sistemi göndereceğini açıklamıştı. Berlin yönetimi bu kararı, ABD’nin kendi stoklarını yenilemek için Almanya’ya yeni Patriot sistemleri tedarik etmeyi önceliklendireceğine dair güvence aldıktan sonra vermişti.

Almanya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Almanya’nın kendi ordu envanterinden Ukrayna’ya diğer tüm ülkelerden daha fazla Patriot sistemi verdiğini duyurdu. Almanya IRIS-T ve Skynex gibi çeşitli menzil aralıkları için Ukrayna’ya hava savunma sistemleri sağlamıştı.