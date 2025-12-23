ULAQ SİDA, Katar’daki görevine başladı

ARES Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, uluslararası bir başarıya imza atarak Katar’a ihraç edilerek Türkiye’nin ilk ihracatı gerçekleştirilen SİDA platformu olmuştur. Bu önemli adım, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki yüksek teknoloji ürünleriyle küresel ölçekte rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmek üzere üretilen ULAQ sistemleri, sahip oldukları gelişmiş otonomi, yüksek denizcilik kabiliyeti, uzun menzil performansı ve entegre silah sistemleri ile bölgesel deniz güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır. Teslimat sonrası gerçekleştirilecek test ve kabul süreçlerinin ardından ULAQ platformları Katar karasularında aktif göreve başlamıştır.

Katar’da ULAQ SİDA göreve başladı

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık2in haberine göre, Ares Tersanesi tarafından Keşif Gözetleme İstihbarat ve Kritik Tesis Üst Koruma maksatlı üretilen ULAQ 11 ISR/PSV, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek ihracat projesi olarak Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na başarıyla teslim edildi. Bu önemli teslimat, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve küresel rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Teslimat süresince icra edilen kapsamlı test ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlanmış olup, ULAQ sistemleri Katar karasularında aktif operasyonel göreve başladı. ULAQ 11 ISR/PSV’nin sahip olduğu gelişmiş otonomi, yüksek denizcilik kabiliyeti, uzun menzil performansı ve entegre silah sistemleri ile bölgesel deniz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

Türkiye ile Katar arasında yeni iş birliği

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, ihracatın önemini vurguladı. Türk insansız sistemlerinin Dünya liginde iddialı olduğunu belirten Pehlivanlı, şu ifadelere yer verdi:

“ULAQ’ın ilk ihracat başarısını Katar gibi stratejik bir ortak ile gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu adım, ULAQ’ın uluslararası alanda kabul gördüğünün en güçlü göstergesidir. Kritik alt sistemleri, komuta-kontrol yazılımları ve haberleşme altyapısı millî imkânlarla geliştirilen ULAQ’ın Katar’a ihracatı, Türk insansız deniz sistemlerinin dünya liginde ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamaktadır. ARES Tersanesi olarak müteakip dönem ihracatlarımız ile bu başarıyı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.

Katar’a yapılan bu ihracat, Türkiye’nin insansız deniz sistemleri alanındaki yetkinliğini dünyaya göstermiş, ULAQ’ı uluslararası arenada öncü bir rol üstlenmesine vesile olmuştur. Bu başarı, ULAQ ailesinin diğer versiyonlarının da yakın gelecekte farklı ülkelerin envanterlerine girmesinin önünü açmaktadır.

ULAQ’ın Katar tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

-Asimetrik tehditlere karşı etkin caydırıcılık

-Kıyı ve üs koruma operasyonlarında yüksek performans

-Modüler silah ve görev yükü seçenekleri

-Gelişmiş uzaktan komuta ve otonomi altyapısı

-Zorlu iklim şartlarında operasyon yapabilme kabiliyeti