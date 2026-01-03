Uralvagonzavod, Rus ordusuna yeni T-90M Proryv tanklarını teslim etti

Rus devlet şirketi Rostec’in iştiraklerinden Uralvagonzavod (UVZ), T-90M Proryv ana muharebe tanklarından oluşan yeni bir partiyi daha Rus ordusuna teslim ettiğini duyurdu. Teslimatın, 2025 yılının son günlerinde yapıldığı aktarılırken Rus devlet televizyonu Russia‑24’te yayınlanan görüntülerde tankların üretim hattından çıktığı ve demiryolu ile operasyonel birliklere sevk edildiği görüldü.

T-90M tanklarında Arena-M aktif koruma sistemi öne çıkıyor

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Rus Savunma Bakanlığı yetkilisinin Russia-24 kanalındaki yayında yaptığı açıklamaya göre yeni teslim edilen T-90M ana muharebe tankları, “anti-drone” moduna sahip Arena-M aktif koruma sistemi (AKS) ile donatılacak. Bu bağlamda yetkili, Arena-M yazılımı üzerindeki güncelleme çalışmalarının 2025 yılında tamamlandığını belirterek, sisteme tanka yaklaşan dronları önlemek üzere tasarlanmış özel bir alt mod eklendiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar ile eş zamanlı yayınlanan görüntülerde, Uralvagonzavod üretim tesislerindeki platformlar yer aldı. Defence Blog tarafından yapılan habere göre videoda, montaj aşamasında Arena-M entegre edilmiş bir T-72B3A ve daha önce testler sırasında aynı aktif koruma sistemiyle donatıldığı bilinen T-90M tankları görüntülendi.

Arena-M aktif koruma sistemi, gelen tanksavar mühimmatlarını platforma ulaşmadan önce tespit etmek, izlemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmış bir aktif koruma sistemidir. Tehditleri tespit etmek ve onları havada yok etmek için radar tabanlı tespit teknolojisini kullanan sistem, modern tanksavar füzelerine ve harp sahasındaki diğer tehditlere karşı tankların hayatta kalma kabiliyetini artırmak için tasarlanmıştır.

Bununla birlikte Rus yetkili, güncellenen yazılımın sistemin drone saldırılarıyla ilişkili hava hedeflerine angaje olmasını sağladığını, böylece sistemin yetenek setinin geleneksel tanksavar mühimmatlarının ötesine genişletildiğini belirtti.

Yeni yazılım güncellemeleri ve tank varyantları gündemde

Habere eşlik eden Rus devlet medyası görsellerinde, sistemin çalışma prensibine dair bir animasyona da yer verildi. Animasyonda “önleyici mühimmatın”, kuleye entegre fırlatıcılar yerine yan taraftaki bir “ekipman kutusundan” ateşlendiği görüldü. Ancak bu detay, üretim halindeki araçlarda görülen Arena-M’in bilinen konfigürasyonuyla tutarsızlık gösteriyor.

Arena-M’in dronlara karşı koyacak şekilde modernize edilmesine yönelik resmi açıklamalar, ilk olarak yaklaşık 2 yıl önce Rus yetkililer tarafından yapılmıştı. Yapılan son duyuru, güncellenen yazılımın hayata geçirildiğine ve yeni üretilen tanklara uygulanacağına dair ilk resmi teyit niteliği taşıyor.

Bazı kaynaklar, Arena-M sisteminin yalnızca arka bölümü genişletilmiş güncel bir kuleye sahip olan ve zaman zaman “T-90M2” olarak adlandırılan modernize edilmiş bir T-90M varyantına entegre edileceğini iddia ediyor. Söz konusu kaynaklar bu varyantın 2026 yılındaki üretiminin sınırlı olacağını öne sürse de, Savunma Bakanlığı yetkilisi yayın sırasında üretim adetleri veya belirli alt varyantlar hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.