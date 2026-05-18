Uralvagonzavod, Rusya’ya yeni tank partisi teslim etti

Uralvagonzavod tarafından gerçekleştirilen bu son teslimat, Rusya’nın cephe hattındaki zırhlı birlik kaybını ikame etme ve askeri lojistik zincirini ayakta tutma stratejisinin güncel bir adımı olarak öne çıkıyor. Fabrikalardaki üretim ve modernizasyon bantlarından çıkan yeni zırhlı araçlar, doğrudan tren hatlarına yüklenerek askeri birliklere sevk edildi. Teslim edilen partide hem sıfırdan üretilen yeni nesil platformlar hem de savaş sahasından dönen ve en son teknolojik standartlara göre modernize edilen tanklar bir arada yer alıyor.

Üç farklı zırhlı platform bir arada

Sevkiyatın merkezinde, Rus Kara Kuvvetleri’nin en gelişmiş operasyonel gücü olan T-90M 'Proryv' tankları bulunuyor. Gelişmiş atış kontrol sistemleri ve artırılmış zırh korumasıyla donatılan bu tanklara, zorlu iklim ve arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sağlayan gaz türbinli motorlara sahip T-80BVM modelleri eşlik ediyor. Partinin niceliksel olarak gövdesini ise, maliyet-etkin yapısı ve yenilenen dinamik zırh (ERA) koruma paketleriyle modernize edilen T-72B3M ana muharebe tankları oluşturuyor.

Savaş sahası tecrübeleri tasarıma yansıdı

Yeni zırhlıların dikkat çeken en önemli yönü, Ukrayna'daki çatışmalardan elde edilen operasyonel derslerin doğrudan üretim hatlarına entegre edilmiş olmasıdır. Tankların kule üstleri, dron saldırılarına karşı 'kafes zırh' adı verilen ek koruma sistemleriyle fabrika çıkışlı olarak güçlendirildi. Ayrıca araçların elektronik harp kabiliyetleri artırılarak, cephede sıkça karşılaşılan kamikaze insansız hava araçlarının sinyallerini karıştıracak yerel sistemler gövdeye eklendi.

Üretim kapasitesini artırma çabası

Gelişmiş zırhlı araçların bu denli düzenli partiler halinde orduya teslim edilmesi, Rus savunma sanayisinin yaptırımlara rağmen ham madde ve elektronik bileşen tedarikini sürdürebildiğini kanıtlıyor. Uralvagonzavod tesislerinin kesintisiz vites artırması, cephedeki ateş gücü dengesini korumayı ve uzun soluklu bir yıpratma savaşı için gereken lojistik sürekliliği sağlamayı hedefliyor.