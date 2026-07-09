Varşova'da askeri sevkiyat krizi: Polonya, Ukrayna'ya Patriot PAC-3 MSE füzesi verdiğini açıkladı

Polonya'da uzun süredir kamuoyunda konuşulan askeri yardımlar, muhalefet partilerinin baskısı sonucu resmiyet kazandı. Savunma Bakanlığı, 2022 yılından bu yana Kiev’e yapılan askeri desteklerin üzerindeki gizlilik derecesini kaldırarak geniş bir liste yayımladı. Listede en çok dikkat çeken unsur, hava savunma sistemlerinin zirvesi olarak kabul edilen Patriot PAC-3 MSE önleme füzelerinin Ukrayna ordusuna teslim edildiğinin ilk kez itiraf edilmesi oldu. Muhalefet kanadı, Polonya'nın kendi hava sahasını korumak için elinde oldukça sınırlı sayıda bulundurduğu bu mühimmatı devretmesini sert dille eleştirdi.

NATO’nun doğrudan talebi

Eleştirilerin odağındaki Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kararın tek taraflı ya da fevri alınmadığını savunarak iddialara yanıt verdi. Bakanlık, füzelerin Ukrayna’nın kritik altyapısını ve şehirlerini Rus balistik füzelerinden korumak amacıyla NATO Genel Sekreterliği ve ABD Avrupa Komutanlığı’nın doğrudan ve acil çağrısı üzerine gönderildiğini duyurdu. Başbakan Donald Tusk ise yaptığı açıklamada, Ukrayna semalarında Rus dronlarını ve füzelerini düşüren her Polonya mühimmatının, sınır güvenliğini fiilen Varşova sokaklarından uzakta sağladığını belirterek muhalefeti konuyu iç siyaset malzemesi yapmakla suçladı.

Avrupa’da yeni Patriot üretim üssü

Bu sevkiyat, Ukrayna'nın elindeki tükenen hava savunma stoklarına can suyu olurken, Avrupa genelindeki mühimmat açığını da tekrar gözler önüne serdi. PAC-3 MSE füzelerinin küresel tedarik zincirindeki darlığı nedeniyle Polonya; ABD, Almanya, Hollanda ve İsveç ile stratejik bir ortaklığa gitti. Yapılan çok uluslu anlaşma kapsamında, Avrupa’nın ilk Patriot PAC-3 bakım, onarım ve servis merkezi Polonya topraklarında kurulacak. Bu tesisle birlikte hem Polonya'nın kendi envanterindeki eksiklerin hızla tamamlanması hem de kıta genelindeki lojistik açığın kapatılması hedefleniyor.