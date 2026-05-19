Welt yazdı: Almanya Türkiye'nin yeni nesil füze sistemleriyle yakından ilgileniyor

Almanya’nın, ABD’nin Tomahawk planını askıya almasının ardından yeni savunma seçenekleri aradığı ve Türkiye’nin YILDIRIMHAN ile Tayfun Blok-4 sistemlerinin de değerlendirme listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Bayraktar İHA’ların etkisi ve KAAN projesine Avrupa ilgisi artıyor

Türk savunma sanayiinin son yıllarda büyük bir teknolojik sıçrama gerçekleştirdiğine dikkat çeken WELT, özellikle Bayraktar insansız hava araçlarının Ukrayna savaşındaki etkisinin dünya çapında dikkat çektiğini vurguladı.

Haberde, Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN projesinin de Avrupa’da ilgi uyandırdığı ifade edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin İngiliz BAE Systems ile yürüttüğü projeye İspanya’nın da ilgi gösterdiği aktarıldı.

Türk savunma sanayisinde yeni aşama

Gazeteye konuşan Türk savunma uzmanları, Türkiye’nin özellikle uzun menzilli füze teknolojilerinde stratejik bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu ifade edilen YILDIRIMHAN füzesinin, NATO içinde yalnızca sınırlı sayıdaki ülkenin sahip olduğu kapasiteye yaklaşması dikkat çekici bulundu.

Haberde ayrıca Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 hipersonik füzesinin seri üretim aşamasına geldiği, sistemin fırlatma araçlarının ise üretildiği kaydedildi.

Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye vurgusu

Avrupa’nın güvenlik mimarisinde Türkiye’nin giderek daha kritik bir aktör haline geldiğini yazan Alman gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir Türkiye’yi "vazgeçilmez bir güvenlik gücü" konumuna taşımayı hedeflediği değerlendirmesine yer verdi.

Ankara-Berlin hattındaki savunma iş birliğinin yalnızca askeri değil, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği de ifade edildi.