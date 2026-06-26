Yapay zeka ABD'de cephe hattına indi: Palladyne AI otonom İHA sürüsünü başarıyla uçurdu

Saha denemelerinin en dikkat çekici yönü, sürüde yer alan her bir hava unsurunun harici bir komut zincirine ihtiyaç duymadan, tamamen kendi üzerindeki işlemcilerle hareket edebilmesi oldu. Gövde üzerine entegre edilen yapay zeka yazılımları, çevresel tehditleri ve hedef koordinatlarını anlık olarak analiz ederek dinamik formasyon değişikliklerini saniyeler içinde gerçekleştirdi. Bu otonom koordinasyon, geleneksel dron operasyonlarında yaşanan gecikmeleri ve insan hatası faktörünü tamamen ortadan kaldırarak taktiksel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Ortak iletişim ağı sayesinde sürüdeki dronlar birbirleriyle sürekli veri paylaşıyor

Geliştirilen sistem, İHA'ların adeta tek bir organizma gibi senkronize hareket etmesini sağlayan gelişmiş bir ortak ağ altyapısına dayanıyor. Sürü içerisindeki herhangi bir dronun sinyali kesildiğinde ya da araç devre dışı kaldığında, yapay zeka algoritmaları görev dağılımını anlık olarak yeniden yapılandırarak operasyonun kesintisiz sürmesini sağlıyor. Elektronik harp unsurlarına ve sinyal karıştırıcılara karşı yüksek direnç gösteren bu akıllı haberleşme ağı, yoğun hava savunma sistemleriyle korunan riskli bölgelerde keşif ve eş zamanlı taarruz görevlerinin başarı oranını %90 sınırının üzerine taşıyor.

Pentagon'un savunma bütçesindeki otonom sistem yatırımları yeni bir ivme kazanıyor

Gerçekleştirilen teknolojik gösterimin başarıyla sonuçlanması, Pentagon’un geleceğe yönelik askeri planlamalarında ve bütçe dağılımlarında otonom sürü teknolojilerine çok daha büyük pay ayıracağının güçlü bir işareti olarak kabul ediliyor. Şirket, tatbikattan elde edilen stratejik saha verileri doğrultusunda algoritmaları daha da geliştirerek İHA sürülerine karadaki zırhlı insansız araçları da dahil etmeyi planlıyor. Bu entegrasyon sağlandığında, geleceğin çatışma alanlarında havadan ve karadan eş zamanlı hareket eden, yapay zeka yönetimindeki otonom orduların önü tamamen açılmış olacak.