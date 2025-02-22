Yeni nesil “BAYTAKTAR” gökyüzünde

Dünyada satış rekoru kıran 34 ülkeye ihraç edilen TB2, yeni modeli ile testlere başladı. Turbo motora kavuşan, kıvrık kanat uçları ve yatay stablize eki ile havada daha iyi uçan, yapay zeka kullanılan İHA’nın yeni modeli TB2T-AI olarak adlandırılıyor.

İlk uçuş testi Baykar’ın Keşan’da bulunan test merkezinde yapıldı. Baykar yeni model ile TB2, 30 bin feet irtifaya çıkabilirken seyir hızını da 160 knot/saate yükseldi.

Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, 30.000 feet’in üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Yeni nesil milli SİHA, Keşan’da devam eden uçuş testlerinde 30.318 feet’e çıkarak kendi irtifa rekorunu da kırdı.

Mevcut SİHA’lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak büyük bir güç kazandı. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak.

Yapay zeka desteği

Bayraktar TB2T-AI SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zekâ bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil Milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı.

Gelişmiş yapay zekâ sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Otomatik geri dönüş

Bayraktar TB2T-AI SİHA muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak. Milli SİHA her türlü zorlu şartın üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olarak uçuyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zekâ destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor.

Bayraktar TB2T-AI bu özelliği ile muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

1 milyon uçuş saatini aştı

2014’te envantere giren, %93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Aralık 2024’te 1 milyon saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece havacılık tarihimizin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu.

Bayraktar TB2 SİHA’lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve orman yangınları ile mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor.