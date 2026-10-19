Yeni Zelanda, 5 adet MH-60R Seahawk için ABD ile anlaştı

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Yeni Zelanda, deniz havacılık filosunu modernize edecek alım için ABD ile mutabakata vardı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri envanterinde de bulunan MH-60R Seahawk tipi helikopterlerden 5 adet tedarik edileceği bildirildi.

Anlaşma, Yeni Zelanda Kraliyet Donanması'nın açık deniz görevleri ve fırkateynler üzerinde konuşlu hava unsuru ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Programın maliyeti 1,648 milyar Yeni Zelanda doları

Alım programı için ayrılan bütçe netleşti. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre programın toplam finansman ihtiyacı 1,648 milyar Yeni Zelanda doları olarak hesaplanıyor.

Bütçenin, platformların yanı sıra eğitim, yedek parça, yer destek ekipmanları ve uzun vadeli lojistik desteği de kapsadığı belirtiliyor.

Operasyonel kabiliyet artacak

MH-60R Seahawk, denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, arama-kurtarma ve keşif-gözetleme görevleri için geliştirilen çok maksatlı bir platform olarak biliniyor.

Yeni Zelanda'nın bu tedarikle mevcut SH-2G Seasprite filosunu yenileyerek fırkateyn tabanlı operasyonlardaki menzil ve sensör kabiliyetini artırması bekleniyor.

İlk teslimat 2030'da olacak

Tedarik sürecine ilişkin takvim de paylaşıldı.

Planlamaya göre üretim ve entegrasyon süreçlerinin ardından ilk helikopterlerin 2030 yılı içinde Yeni Zelanda'ya teslim edilmesi öngörülüyor. Teslimatların tamamlanmasıyla birlikte filonun kademeli olarak operasyonel hale gelmesi planlanıyor.