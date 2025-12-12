Yerli füze Tayfun, son testte hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli balistik füze Tayfun'un son test atışına ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Görgün, test atışına ilişkin videoyu paylaşarak, şunları ifade etti:

"Gökyüzü bugün bir kez daha milletimizin iradesine tanıklık etti. Tayfun füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı, yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir. Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir öz güven hattıdır. Her isabet, Türkiye’nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir. Bu kritik başarıda emeği bulunan Roketsan ailemize; mühendisinden teknisyenine tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu yüksek kabiliyet, Türkiye’nin geleceğini koruma kararlılığının somut bir göstergesidir. Türkiye, attığı her adımla geleceğe daha emin, daha güçlü ve daha kararlı yürümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tayfun göreve hazır"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayfun göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz Tayfun Füze ve Silah Sistemimiz, son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.