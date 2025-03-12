Yerli insansız helikopter ALPİN, 850 km menzile ulaşıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi TİTRA, insansız helikopter ALPİN ve kamikaze İHA DELİ ile katma değerli ihracatı artırmaya odaklandı. Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi ve TİTRA Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, özellikle insansız hava araçları (İHA) ekosisteminde yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak, yerli ve milli çözümlerimizi uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirdiklerini bildirdi.

İnsansız sistemler, akıllı sağlık, akıllı şehirler, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren TİTRA teknoloji, askeri ve sivil kullanıma yönelik otonom teknolojiler üzerine de çalışmalar yapıyor.

TİTRA’nın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız helikopter ALPİN’in tam dolu yakıt tankı ile 9 saat havada kalıp, 200 kilograma kadar faydalı yükü taşıyabildiğini vurgulayan Dönmez, menzilin 850 km’yi bulduğunu aktardı. ALPİN’in askeri görevlerde ulaşılması zor yerlere lojistik ihtiyacının hızlı giderilmesi için kullanıldığını dile getiren Muhammed Selman Dönmez, yol güvenliği gibi destek ihtiyacını ortadan kaldırarak riskleri de azalttığını bildirdi.

Yapay zeka destekli kamikaze İHA

Yine TİTRA Teknoloji bünyesinde geliştirilen DELİ Taktik Kamikaze Sisteminin, yapay zeka destekli hedef tespit, sınıflandırma ve sürü uçuş yetenekleriyle öne çıktığını söyleyen Dönmez, sahada üstün operasyonel başarı sağlandığını, görüş alanı ötesindeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi için özel olarak tasarlandığını anlattı. Dönmez, “Farklı harp başlıklarına uyum sağlayan modüler yapısı, güvenli geri çağırma imkanı sunan elektromekanik tapa sistemi ve elektrik motorlu sessiz çalışma özelliği sayesinde DELİ 2, yüksek hassasiyetli hedef imha kabiliyeti sundu. GNSS’siz ortamlarda çalışabilen DELİ Mini ise 30 dakikalık uçuş süresi, 35 kilometre menzil ve 20 kilometrelik kontrol mesafesiyle geniş operasyonel alanlarda esnek kullanım imkanı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Türk mühendisler geliştirdi”

İnsansız sistemlerde küresel pazar payını artırmak ve Türkiye’nin savunma sanayi ihracatına katkı sunmak amacıyla üretim kapasitesini genişlettiklerini söyleyen Muhammed Selman Dönmez, TİTRA’nın iştiraki olan SAVX Teknoloji tarafından geliştirilen MERKÜT FPV kamikaze İHA’nın entegre edilen termal görüntüleme kabiliyeti ile operasyonel etkinliğini artırdığını ifade etti. Dönmez İHA’nın; uçuş sistemi, mühimmat ateşleme mekanizmaları, haberleşme ve aviyonik sistemleri, motoru ve oto pilot sisteminin yerli olarak üretildiğini anlattı. Türk mühendislerinin geliştirdikleri sistemlerle küresel pazarda öncü bir şirket olma yönünde kararlı oldukların vurgulayan Dönmez, “Özellikle insansız hava araçları (İHA) ekosisteminde yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak, yerli ve milli çözümlerimizi uluslararası rekabet edebilir hale getiriyoruz. ALPİN insansız helikopterimiz ve DELİ kamikaze İHA gibi sistemlerimizle, yüksek katma değerli ihracat potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.