Yerli üretim HGK-84 güdüm kitleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde

Yerli üretim güdüm kitleri Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi’nden (ASFAT) yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat 2023'te imzalanan sözleşmeyle başlayan "HGK-84 Tedariki Projesi" kapsamındaki ilk parti ürünlerin teslimatı tamamlandı.

Atışlarda yüzde 100 başarı sağlandı

Proje kapsamındaki nihai montaj, üretim ve testler, Ankara'daki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan ilk teslimatlar kapsamında kabul testlerindeki atışlarda yüzde 100 başarı kaydedildi.

"HGK-84" güdüm kiti hassas vuruş kabiliyetine sahip

HGK-84 güdüm kiti, mevcut güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemiyle havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirebiliyor.

15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kitiyle donatılmış bombalar, 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor.

Lazer arayıcı başlıkla da kullanılabilen HGK-84 güdüm kitleri, bu konfigürasyonda 3 metre altında vuruş hassasiyetiyle de öne çıkıyor.