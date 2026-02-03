Yunan donanmasında personel kaybı artıyor: İstifalar yüzde 21 yükseldi

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personelini temsil eden Panhelenik Askeri Birlikler Federasyonu (POES), yayımladığı resmi belgeyle 2025 yılında Yunan donanmasında yaşanan istifa dalgasının boyutlarını kamuoyuna açıkladı.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre federasyon, yalnızca 2025 yılı için kayda geçen istifa sayısının rekor seviyeye ulaştığını vurgularken, mevcut durumun “dramatik” olarak nitelendirilmesinin dahi yetersiz kalacağını ifade etti. POES tarafından paylaşılan veriler, mevcut yönetim dönemindeki istifaların önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak incelendiğini ve özellikle son dönemde keskin bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Artan istifalar kurumsal krize işaret ediyor

Defence Review GR tarafından yapılan habere göre göre 2025 yılı içerisinde yalnızca Yunan donanmasından 353 askeri personel istifa etti. Bu rakam, 2024 yılına kıyasla yüzde 21,3’lük bir artışa işaret ederken, federasyona göre “Silahlı Kuvvetlerde yeni dönem” söyleminin sahadaki karşılığının olmadığını açık biçimde gösteriyor. POES, istifa sayılarındaki bu yükselişin, personelin mevcut politikalara ve gelecek vizyonuna duyduğu güvensizliğin somut bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

İstifaların personel profiline ilişkin veriler de dikkat çekici nitelikte. Habere göre 353 istifanın 95’i Harp Okulu (ASEI) mezunu subaylardan, 94’ü ise Astsubay Meslek Yüksekokulu (ASSY) mezunlarından oluşuyor. Toplamda istifa edenlerin 189’unun askeri okul mezunu olması, federasyona göre askeri eğitim kurumlarının “sözde modernizasyonuna” yönelik iddiaların personel nezdinde ikna edici bulunmadığını ortaya koyuyor.

Ayrıca Harp Okulu mezunu subaylar arasında sağlık sınıfına mensup personelin (doktor ve hemşireler) oranının da dikkat çekici seviyede olduğu ifade ediliyor.

İstifa verileri alarm veriyor

POES’in dikkat çektiği en çarpıcı verilerden biri ise son üç yıllık “reform” döneminde yaşanan toplam istifa sayısının, önceki on yılın toplam istifa sayısına neredeyse eşit olması. Federasyon, bu durumu Yunan donanması personel yapısında fiili bir “tasfiye” süreci olarak nitelendiriyor. Ayrıca 2025 yılının henüz Ocak ayı tamamlanmadan 22 istifanın kayda geçmiş olması da endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Federasyon açıklamasında, askeri personelin gerçek sorunlarıyla ilgilenilmediğini, aksine “memnun olmayan ayrılabilir” yaklaşımının giderek daha açık şekilde dile getirildiğini savunuyor. POES, bu söylemin zaten artan istifalarla birleştiğinde son derece yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca bazı çevrelerin kamuoyunda daha düşük rakamlar üzerinden algı yönetimi yapmaya çalıştığını, Yunan donanmasının ise gerçek istifa sayılarını düzeltme yönünde bir açıklama yapmamasının dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.