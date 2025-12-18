Yunan Hava Kuvvetleri’nde personel sıkıntısı yaşanıyor

Yunan Hava Kuvvetleri personeli ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyor. Defence Review GR tarafından yapılan habere göre 112. ve 117. filoda görev yapan çok sayıda astsubay (teknik ve idari personel), sağlık gerekçelerini öne sürerek göreve gelmedi.

Habere göre Yunan Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kez yaşanan bu durum, astsubayların, Nikos Dendias tarafından hazırlanan yeni savunma yasa tasarısına yönelik fiilî bir karşı çıkış olarak değerlendiriliyor. Astsubayların, iş yerlerine gitmeyi reddederek gayriresmî bir protesto ve fiilî grev niteliği taşıyan bir tutum sergiledikleri belirtiliyor.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, 112. filoda çok sayıda astsubay sağlık sorunu gerekçesiyle göreve gelmezken, aynı durum Andravida Hava Üssü’nde konuşlu 117. filoda da yaşandı. Diğer filolarda da benzer vakaların gözlemlendiği, astsubayların hastalık gerekçesi sunduğu ifade edilmekte. Söz konusu yasa tasarısının, astsubayların subaylığa yükselme imkânını ortadan kaldırdığına dikkat çekilmekte. Yeni düzenlemenin oylamasının 8 Ocak tarihine ertelendiği de biliniyor.

Dendias’tan jeopolitik dönüşüm vurgusu

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü, “2026 Mali Yılı Devlet Bütçesinin Onaylanması” başlıklı yasa tasarısının görüşüldüğü Parlamento Genel Kurulu’nda kapsamlı bir konuşma yaptı. Dendias konuşmasında, dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini, benzeri görülmemiş jeopolitik yeniden yapılanmaların, revizyonist politikaların, silahlı çatışmaların ve zor yoluyla sınır değişikliklerinin yaşandığını vurguladı.

Dendias, “2030 Gündemi” adını verdikleri yeni bir strateji uyguladıklarını belirterek, bunun yeni bir caydırıcılık doktrini, yeni kuvvet yapısı, personel sisteminin yeniden düzenlenmesi, savunma inovasyonu ekosisteminin kurulması, yerli savunma sanayisinin yeniden canlandırılması ve uzun vadeli savunma planlamasını kapsadığını ifade etti. Savunmanın, halkın fedakârlıklarının tüketildiği bir alan değil, ulusal güvenliğe yapılan bir yatırım olarak ele alındığını söyleyen Dendias, savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi ve ihracatı destekleyecek bir kaldıraç olarak tasarlandığını belirtti.

Savunma harcamalarında yerli üretim ve ihracat odaklı model

Bakan, savunma bütçesinin sıkı mali disiplin içinde yürütüldüğünü, uzun vadeli savunma planlamasının şeffaflık sağladığını ve geçmişte ülkeyi iflasa sürükleyen hataların tekrarlanmayacağını vurguladı. Savunma harcamalarında yerli savunma ekosisteminin ortalama yüzde 25 oranında pay almasının hedeflendiğini, çift kullanımlı (dual use) ve ihracata dönük ürünlerin teşvik edildiğini söyledi. Bu kapsamda savunma bütçesinin yüzde 1,5’inin araştırma-geliştirmeye, ilave yüzde 1’inin ise yerli inovasyon ekosistemine ayrıldığını açıkladı.

Konuşmasında personelin yaşam koşullarına da değinen Dendias, üslerin kapatılması ve yapıların yeniden düzenlenmesiyle sağlanan tasarrufların personele maaş artışı olarak yansıtıldığını, ortalama artış oranlarının yüzde 13 ile yüzde 24 arasında olduğunu belirtti. Ayrıca askerlik yapan yükümlülere verilen aylık ödeneğin artırıldığını, Yunanistan tarihinin en büyük askerî lojman programının başlatıldığını ve 2026 sonuna kadar ilk bin konutun teslim edileceğini ifade etti. Askerî ailelerin yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik olarak askerî satış noktalarında temel tüketim ürünlerinin piyasanın yüzde 20–25 altında sunulmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.