Yunan ordusu kendi İHA’larını üretecek: Askeri fabrika yeniden yapılandırıldı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 22 Ekim Çarşamba günü Atina’nın batısındaki Acharnes’te bulunan ve drone üretim tesisine dönüştürülerek ordunun modernizasyon sürecinde önemli bir rol üstlenen 306. Üs Telekomünikasyon Fabrikası’nı (306 EBT) ziyaret etti. Daha önce Yunan Silahlı Kuvvetleri için telekomünikasyon ve elektronik ekipman üretimi ve bakımına odaklanan fabrika, son aylarda bir drone üretim tesisine dönüştürüldü.

Yunan Kathimerini tarafından yapılan habere göre mevcut durumda tesisin, hem keşif hem de kamikaze görevlerinde kullanılan konvansiyonel ve FPV drone modelleri de dahil olmak üzere yılda 1.000’den fazla drone üretme kapasitesine sahip olduğu aktarılıyor.

Trakya ve Ege’de operasyonel kullanım hedefleniyor

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, buna ek olarak Yunan medyası, söz konusu sistemlerin Trakya ve Ege’deki operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere ASDEN ile 4. Ordu Komutanlığı’na entegre edileceğini; ayrıca ihtiyaç halinde üretimin artırılabileceğini veya ek askeri ve sivil tesislere genişletilebileceğini öne sürüyor.

Dendias, habere konu üretim tesisine yaptığı ziyaret sırasında, “(Yunan) Genelkurmay Başkanlığı burada, anavatanımız için eşi benzeri görülmemiş bir şey gerçekleştiriyor. Bu, Silahlı Kuvvetlerin yeni döneme geçişinde kritik bir adım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 28 Ekim’de Selanik’te düzenlenecek geçit töreninde ilk kez yer alacak 2 prototip taşınabilir drone üretim istasyonu geliştirdiklerini açıklayan Dendias, “Bunlar, büyük ünitelerimizi takip etmek ve sahada FPV dronlar üretebilmek için inşa edildi.” dedi.

"Çok kısa bir sürede yılda 1.000’den fazla drone üretme kapasitesine sahibiz"

Açıklamalarının devamında ise Dendias, şu sözlere yer verdi:

“Bu fabrikada, İnovasyon Müdürlüğü, KETAK ve ELKAK ile iş birliği yaparak, çok kısa bir sürede yılda 1.000’den fazla drone üretme kapasitesine sahibiz. Bu, yalnızca kaynak tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda hazır ileri teknoloji ürünleri satın alma zihniyetini de değiştiren yeni bir konsept.

Burada yalnızca dronlar üretilmiyor, aynı zamanda drone yazılımları da geliştiriliyor. Bu fabrika, Silahlı Kuvvetlerimizin yeni döneme geçişinin ve “Agenda 2030″un somut bir şekilde hayata geçirilmesinin canlı kanıtıdır.”