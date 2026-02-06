Yunan subaya NATO bilgilerini Çin’e aktardığı iddiasıyla casusluk tutuklaması

Yunan Hava Kuvvetleri’nde görevli bir subay, NATO’ya ait gizli bilgileri Çin’e aktardığı iddiasıyla casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Açıklamaya göre tutuklama, 5 Şubat 2026 Perşembe sabahı askeri tesisler içinde gerçekleştirildi. Yetkililer, askeri öneme sahip gizli bilgilerin üçüncü taraflara iletildiğine dair açık delillerin bulunduğunu bildirdi.

Haberlere göre Çin için casusluk yaptığı öne sürülen subay, Yunan Hava Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yapan bir telekomünikasyon ve bilgi sistemleri mühendisi. Subayın, bu alanında NATO bünyesinde görev aldığı belirtildi. Eğitim geçmişinde Birleşik Krallık’taki bir üniversiteden Güdümlü Silah Sistemleri alanında yüksek lisans derecesi yer alıyor. Radar bakım mühendisi, uçak radar yazılım programcısı ve bilgi sistemleri yöneticisi gibi görevlerde bulunduğu ifade edildi.

SavunmaSanayiST'ten Başak Berber'in haberine göre, askeri istihbarat birimlerine göre, temasın yaklaşık iki yıl önce LinkedIn üzerinden kurulduğu değerlendiriliyor. Subayın LinkedIn hesabında, haberleşme sistemleri konusundaki deneyimi, NATO ile yürüttüğü çalışmalar ve görev geçmişine ilişkin ayrıntılı bir özgeçmiş paylaştığı belirtildi.

Soruşturma aylar öncesinden başlatıldı

Kimliği açıklanmayan personelin, tutuklamadan aylar önce Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından izlendiği belirtildi. Yetkililer, aktarılan bilgilerin zamanla daha hassas hale gelmesi üzerine 5 Şubat’ta müdahale edilmesine karar verildiğini bildirdi. Subayın, kritik dosyalara erişimde kullandığı QR kodlar üzerinden iz bırakmasının, soruşturmanın ilerlemesinde etkili olduğu ifade edildi. Eylemlerin Yunanistan’ın Askeri Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği ve tüm yasal prosedürlerin uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin niteliği ve bu bilgilerin aktarıldığı taraflara ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.