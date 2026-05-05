Yunanistan deniz gücünde rota değiştirdi: İtalya’dan FREMM fırkateyni alımı için kritik gün

Anlaşmanın merkezinde yer alan 2+2 modeli, Yunanistan'a bölgesel dengelerde kritik bir zaman avantajı kazandırmayı hedefliyor. Bu model uyarınca Yunanistan, İtalyan üretim hattındaki veya İtalyan Donanması için planlanan modern konfigürasyonlu ilk iki fırkateyni öncelikli olarak envanterine katmayı, kalan iki gemi için de alım opsiyonunu elinde tutmayı planlıyor. Yeni gemi inşasının getireceği 5-7 yıllık bekleme sürelerinin aksine, bu formül Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengesini kısa vadede etkileyecek bir hamle olarak görülüyor.

Donanmada ‘Gündem 2030’ ve MEKO modernizasyonu

Bu tedarik süreci, Yunanistan’ın "Gündem 2030" adlı geniş kapsamlı savunma reformunun en stratejik halkasını oluşturuyor. Bugün gerçekleşecek parlamento oturumunda sadece yeni gemi alımı değil, aynı zamanda uzun süredir bekleyen MEKO 200HN sınıfı fırkateynlerin modernizasyonu için ayrılan yaklaşık 600-700 milyon Euro'luk bütçe paketinin de onaylanması bekleniyor. Böylece Yunanistan, bir yandan yeni platformlar alırken diğer yandan mevcut filosunun ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

Fransız gemileriyle teknolojik uyum

İtalyan FREMM fırkateynlerinin, Fransa’dan alınan Belharra (FDI) sınıfı gemilerle entegre çalışabilmesi için gelişmiş anti-denizaltı harbi (ASW) sistemleriyle donatılması planlanıyor. Her ne kadar Belharra'lar devasa CAPTAS-4 sonarlarıyla öne çıksa da, İtalyan gemilerinin de benzer veri linkleri ve sonar ağlarına dahil edilerek ağ merkezli bir deniz gücü oluşturulması hedefleniyor. Bu entegrasyon, Yunan Donanması'nın sualtı savunma harbinde operasyonel bir ortaklık kurmasını sağlayacak.

İtalya’nın stratejik tercihi ve finansal kaynak

İtalya tarafı ise bu satıştan elde edeceği kaynağı, kendi donanmasını daha gelişmiş olan FREMM EVO sınıfı fırkateynlerle yenilemek için kullanacak. Gemi inşa devi Fincantieri'nin ana yüklenici olduğu paket; gemilerin yanı sıra personel eğitimi, mühimmat tedariki ve uzun süreli lojistik desteği de kapsıyor. ABD ile yürütülen bazı programlardaki maliyet belirsizliklerinin ardından İtalya seçeneğine yönelen Atina, bugünkü parlamento onayıyla denizdeki yeni stratejik rotasını resmileştirmiş olacak.