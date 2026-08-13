Yunanistan deniz güvenliğini neden yeni yatırımlarla artırıyor?

Yunanistan genelinde operasyonel kabiliyetlerin artırılması ve deniz sınırlarındaki arama kurtarma reflekslerinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla idari yönetim kapsamlı bir genişleme planını devreye aldı. Yapılan resmi açıklamalara göre, ülkenin deniz kolluk kuvvetlerinin insan kaynağı kapasitesi acil olarak 420 yeni personelin istihdam edilmesiyle tahkim edilecek. Personel takviyesinin yanı sıra, açık deniz karakol gemilerinden modern teknelere kadar geniş bir yelpazede yeni yüzer unsurların envantere katılması amacıyla ihale süreçleri eş zamanlı olarak işletiliyor.

Teknolojik dönüşüm ve yeni operasyon merkezi

Denizlerdeki hakimiyeti pekiştirecek bu stratejik hamlenin temel ayaklarından birini ise insansız deniz araçları ile denizaltı platformlarının entegrasyonu oluşturuyor. İleri teknolojilerin merkezde yer alacağı yeni nesil bir operasyon odasının kurulması planlanırken, sınır gözetleme faaliyetleri termal kameralar ve yüksek menzilli dronlar vasıtasıyla kesintisiz hale getirilecek. Ekiplerin özellikle son dönemde yaşanan büyük ölçekli doğal afetler ve yangınlar sırasında kıyı bölgelerinden gerçekleştirdiği tahliye operasyonlarındaki yüksek profesyonelliği, bu modernizasyon adımlarının sahadaki haklılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Göç yönetiminde stratejik sonuçlar ve bölgesel koordinasyon

Uygulamaya konulan bütüncül güvenlik doktrini, yasa dışı geçiş hatlarının kontrol altına alınmasında da somut ve ölçülebilir çıktılar vermeyi sürdürüyor. Sıkı denetimler sayesinde denizlerdeki düzensiz göçmen akışlarında genel bazda %34 düzeyinde belirgin bir gerileme kaydedildi. Bölgesel stratejik noktalardaki varlığını artırarak çok uzun menzilli insansız hava araçlarıyla neredeyse tüm egemenlik sahasını gözetim altına alan yönetim, kaçakçılık ağlarını doğrudan kaynağında çökertmek amacıyla diğer kıyı devletlerinin yerel makamlarıyla da kalıcı ve sürdürülebilir iş birliği kanallarını açık tutuyor.