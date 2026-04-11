Yunanistan, drone üretiminde vites yükseltiyor

Yunanistan, bölgesel güvenlik dengelerini kendi lehine çevirmek amacıyla insansız hava araçları (İHA) ve yüksek teknoloji odaklı yeni bir askeri doktrini devreye soktu. Bu stratejik dönüşümün kalbi sayılan 306. Telekomünikasyon Üs Fabrikası’nı ziyaret eden Nikos Dendias, yerli üretim kapasitesindeki artışı ve yeni nesil teknolojik altyapıyı yerinde inceledi. Bakan’ın ziyareti, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin artık sadece bir teknoloji alıcısı değil, kendi savunma çözümlerini üreten bir yapıya evrildiğini tescilliyor.

Mobil ünitelerle cephe hattında üretim kapasitesi

İncelemeler sırasında öne çıkan en kritik başlık, ordunun operasyonel esnekliğini artıracak olan taşınabilir üretim ve onarım birimleri oldu. Yeni askeri yapılanma kapsamında, tugay seviyesindeki birliklerin kendi bünyelerinde drone üretebilmesi ve çatışma anında hasar gören sistemleri hızla onarabilmesi hedefleniyor. Bu hamle, lojistik hatlara duyulan ihtiyacı minimize ederek kuvvet çarpanı oluşturmayı ve hava sahası güvenliğinde kesintisizlik sağlamayı amaçlıyor.

Agenda 2030 ve teknolojik bağımsızlık rotası

Yunanistan’ın 2030 yılına kadar tamamlamayı planladığı modernizasyon süreci, sadece üretimle sınırlı kalmayıp gelişmiş yazılım ve yapay zeka entegrasyonunu da kapsıyor. Yerli imkanlarla tasarlanan İHA modellerinin envantere girmesiyle birlikte, keşif ve istihbarat kapasitesinin katlanması öngörülüyor. Dendias, yerli tasarım merkezlerinin ve modern simülasyon sistemlerinin savunma sanayideki rekabet gücünü artıracağını belirterek, Yunan ordusunun dijital çağa tam uyumlu bir muharebe gücüne dönüşeceğinin sinyallerini verdi.