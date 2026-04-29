Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterindeki MICA füzeleri için Fransız MBDA ile anlaştı

Nisan 2026 itibarıyla Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını pekiştirmeye odaklanan Yunanistan, hava kuvvetlerinin vuruş gücünü tazeleyecek stratejik bir adım attı. Yunanistan Savunma Bakanlığı ile Fransız MBDA şirketi arasında imzalanan çerçeve anlaşması, envanterdeki MICA IR/RF füzelerinin lojistik desteğini güvence altına alıyor. Bu hamle, Yunanistan ve Fransa arasında 2021 yılında imzalanan ve bu ay itibarıyla süresiz hale getirilen geniş kapsamlı savunma paktının ilk somut çıktılarından biri olarak dikkat çekiyor. Analistler bu anlaşmayı, Yunanistan’ın Mirage ve Rafale filolarını her an harbe hazır tutma stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriyor.

Operasyonel hazırlık ve füzelerin teknik sürekliliği

Anlaşmanın temel odağını Yunan Hava Kuvvetleri'nin modern platformlarında kullanılan MICA füzelerinin teknik sürekliliği oluşturuyor. Hem kızılötesi hem de radyo frekansı güdümlü varyantları kapsayan bu lojistik paket, mühimmatların periyodik bakımlarının yanı sıra operasyonel ömürlerinin uzatılmasını da içeriyor. 2026 yılı için belirlenen uygulama sözleşmesiyle birlikte Yunanistan, özellikle hava-hava muharebesinde caydırıcılığını korumak adına mühimmat stoğunu modernize etmiş oluyor. Bu süreç olası bir harekat anında füzelerin teknik arızalardan arındırılmış ve tam kapasiteyle çalışmasını garanti altına almayı hedefliyor.

Yunanistan ve Fransa arasındaki stratejik ortaklığın geleceği

Bu gelişme Yunanistan’ın sadece silah alımıyla yetinmeyip bu sistemlerin sürdürülebilirliği konusunda da Fransa ile tam bir entegrasyona gittiğini kanıtlıyor. İmzalanan protokoller Yunan yerli savunma sanayisinin de lojistik zincire dahil edilmesini öngörüyor. Böylelikle Atina bir yandan hava gücünü güncel tutarken diğer yandan teknoloji transferi yoluyla kendi sanayisini MBDA gibi küresel bir devin standartlarına yaklaştırmayı amaçlıyor. Savunma çevrelerinde Yunanistan’ın bu hamlesiyle ‘Aşil Kalkanı’ olarak nitelendirdiği çok katmanlı hava savunma mimarisini bir adım daha ileri taşıdığı konuşuluyor.