Yunanistan ilk F-35 savaş uçaklarını 2029 yılında teslim alacak

Yunanistan, hava kuvvetlerini modernize etme ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki askeri etkinliğini artırma yolunda kritik bir virajı geride bırakıyor. Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Demosthenes Grigoriadis, Lockheed Martin tarafından üretilen 5. nesil F-35 Lightning II stealth (hayalet) savaş uçaklarının ilk partisinin 2029 yılında teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu. Atina yönetiminin imzaladığı resmi kabul mektubu (LOA) çerçevesinde ilerleyen takvim, bölgedeki hava gücü dengelerini doğrudan etkileyecek bir dönemi başlatıyor.

İlk etapta 20 uçaklık tedarik

Yunanistan'ın F-35 tedarik programı, toplamda 40 adede kadar uçağı kapsayan geniş bir paket olarak planlandı. Onaylanan ilk aşama kapsamında Atina, yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 20 adet F-35A uçağı ve bu uçakların lojistik destek ekipmanlarını satın alacak. Korgeneral Grigoriadis'in işaret ettiği 2029 takvimiyle birlikte, Yunan pilotların ve teknik personelin ABD'deki eğitim süreçlerinin de eş zamanlı olarak hızlandırılması hedefleniyor.

Andravida Hava Üssü yeniden inşa ediliyor

F-35 uçaklarının Yunanistan topraklarında konuşlandırılacağı merkez de belli oldu. Gelecekteki F-35 filolarına ev sahipliği yapması planlanan Andravida Hava Üssü, yeni nesil uçakların yüksek güvenlik ve teknoloji altyapısı ihtiyaçlarına uygun olarak tamamen modernize edilecek. Üste yapılacak hangarlar, simülatör merkezleri ve siber güvenlik ağları için şimdiden altyapı yatırımları planlama aşamasına alındı.

Bölgesel askeri dengeler değişiyor

Yunanistan, envanterindeki Fransız yapımı Rafale uçakları ve modernizasyonu süren F-16 Viper (Blok 70) filolarının yanına F-35'leri de ekleyerek Doğu Akdeniz'de niteliksel bir hava üstünlüğü kurmayı amaçlıyor. Korgeneral Grigoriadis'in açıklamaları, Türkiye'nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın geliştirme süreçleri ve F-16 modernizasyon faaliyetlerini yürüttüğü bir dönemde Ege'deki askeri rekabeti yeni bir boyuta taşıyor.