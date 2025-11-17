Yunanistan insansız sistemlerle tatbikat düzenledi

Yunanistan, yerli olarak geliştirilen insansız sistemlerin ilk kez geniş kapsamlı şekilde kullanıldığı büyük bir müşterek kuvvet tatbikatını tamamladı. “Aisios Oionos – 25” adı verilen ulusal düzeydeki orta ölçekli tatbikat, modern müşterek harekâtların icrasını hedeflerken, yeni savunma çözümlerini tanıtan özel Yunan şirketlerini de sahaya dahil etti.

Greek Reporter tarafından yapılan habere göre tatbikatta amaç, modern harp koşullarında savunma ve taarruz harekâtlarını müşterek şekilde icra etme konusunda personelin ve birliklerin eğitim seviyesini yükseltmek; bu süreçte yenilikçi sistemlere sahip özel şirketlerin de katkısını sağlamaktı.

Kara Kuvvetleri insansız sistemlere odaklandı

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, tatbikatın ilk aşamasında Kara Kuvvetleri, hem insansız hava araçlarının kullanımına hem de bu sistemlere karşı koymaya odaklandı. Yürütülen eğitimlerde birliklerin yeni taktikler denediği ve mevcut yöntemlerini geliştirdiği ifade edildi.

Ayrıca, İHA’ların kara unsurlarının yapısına nasıl entegre edileceği de tatbikatta incelendi. Komuta-kontrol süreçlerinin yeniden gözden geçirildiği ve tüm kuvvet unsurlarının uyumlu şekilde hareket etmesinin sağlandığı haberde yer aldı.

İkinci Faz: Yunanistan’ın hazırlığı ve İHA kabiliyetleri

İkinci aşamada kuvvetler, gelişmiş İHA odaklı faaliyetlerle hazırlık seviyelerini ortaya koydu. Birlikler, modern çatışmaların karakterini belirleyen bir yöntem haline gelen FPV dronları kullandı ve farklı İHA’larla havadan bomba bırakma görevleri icra etti. Tatbikata toplam 30 Yunan savunma şirketi katıldı.

Tatbikatta İsrail’den tedarik edilen Spike NLOS füzesi de kullanıldı. Tatbikat kapsamında Orbiter İHA 50 kilometre mesafeden hedef tespiti yaparak anlık verileri operatörlere iletti.

Ordu, yılda 1.000 adede kadar FPV drone üretme kapasitesine sahip

Bu sistemlerle çalışan birimin sahada yedek parçaların üretilebilmesi için 3D yazıcı ekipmanlarını da beraberinde getirdiği belirtildi. Bahse konu ekipmanlarla ordunun yılda 1.000 adede kadar FPV drone üretme kapasitesine sahip olduğu da haberde yer aldı.