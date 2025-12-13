Yunanistan, NH90 helikopterleri için anlaşmaya vardı

NH Industries ile Yunanistan Savunma Bakanlığı, NH90 helikopter filosu için 50 milyon euroluk ek destek sözleşmesi (FOS) imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma, Yunanistan’ın NH90 filosu için kapsamlı bir teknik bakım–destek ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. 5 yıl süreli sözleşme, yedek parça tedariki ve bakım hizmetlerini kapsayarak filonun operasyonel kullanılabilirliğini artırmayı amaçlamakta.

Aloccio’dan NH90 anlaşmasına vurgu

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, NH Industries Başkanı ve Airbus Helicopters NH90 Program Direktörü Axel Aloccio, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Bu sözleşme, Yunanistan’ın NH90 filosu için kritik bir dönüm noktası. Kısa süre önce Yunan Kara Kuvvetlerine 20’nci ve son NH90 helikopterini teslim ettik. Bu anlaşma, gelişmiş teknolojilere sahip bu platformların kritik görevlerde yüksek erişilebilirlikte kalmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

NH90 helikopterlerinin öne çıkan özellikleri

NH90 helikopterleri, geniş kabin yapısı sayesinde tam teçhizatlı 20 asker, 12 MEDEVAC sedyesi veya geniş arka rampası sayesinde dahili yük taşınabiliyor. Şirkete göre NH90, tamamen sentetik ve yüksek dayanımlı gövde yapısı, gelişmiş aviyonik sistemi ve üretim sınıfında ilk kez kullanılan tam dijital fly-by-wire uçuş kontrol sistemi ile yüksek kapasiteye sahip. Bu kapsamda NH90’ın birlik nakliyesinden özel operasyonlara, muharebe arama-kurtarma görevlerinden genel destek faaliyetlerine kadar geniş bir görev yelpazesinde kullanıldığı da şirket tarafından belirtilmekte. Bugüne kadar 530’dan fazla NH90 teslim edildi ve helikopterlerin toplam uçuş süresi 500.000 saati aştı.

Helis tarafından yapılan habere göre Yunanistan, 29 Ağustos 2003’te 20 adet NH90 siparişi vermişti. Bu bağlamda pakette 14 adet daha opsiyon yer alıyordu. Yunanistan için üretilen helikopter, ilk uçuşunu 13 Temmuz 2005’te gerçekleştirdi. İlk 2 helikopter ise 7 Haziran 2011’de teslim edildi. Yunanistan’ın 20 adetlik toplam siparişi, 16 adet Taktik Taşıma ve 4 adet Özel Harekat varyantını içermekteydi.

Avrupa’nın sayılı askeri helikopter programlarından biri olan NH90 programı, azaltılmış pilot iş yükü ve gelişmiş uçuş kontrol kabiliyetleri için dörtlü bir uçtan uca uçuş kontrol sistemine sahiptir. Ancak program, teknik kapasitesinden çok iptal edilen siparişler ve Yunanistan örneğinde olduğu gibi geç işleyen teslimat süreçleriyle kendinden söz ettirmektedir.