Yunanistan savunma doktrininde radikal dönüşüm: Askerlik hizmetine dron zorunluluğu geliyor

Çağdaş çatışma ortamlarında insansız hava araçlarının üstlendiği kritik rolü yakından takip eden savunma yönetimi, insan kaynağını bu teknolojiye entegre etmek için düğmeye bastı. Milli Savunma ve Savunma Sanayi başlığı altında gerçekleştirilen oturumda planın detaylarını paylaşan Bakan Dendias, ordunun teknolojik kapasitesini tabana yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni dönemde askeri kışlalara adım atan her bir yükümlü, temel askeri eğitimlerin yanı sıra dron kullanımı, taktiksel İHA yönetimi ve bu sistemlere karşı savunma reflekslerini içeren kapsamlı bir eğitim programından geçecek. Bu hamleyle, ordunun her kademesinde insansız sistemleri operasyonel olarak kullanabilen dijital bir asker profili oluşturulması amaçlanıyor.

Yerli savunma sanayisinde dikey entegrasyon hamlesi

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak ve acil durum reaksiyon sürelerini kısaltmak isteyen yönetim, üretim altyapısını da baştan aşağı yeniliyor. Ülke genelinde stratejik öneme sahip yeni üretim tesislerinin açılacağını müjdeleyen yetkililer, özellikle elektronik harp teknolojilerinde dış alımı en aza indirmeyi hedefliyor.

Kurulacak olan yeni yapının tamamen dikey entegrasyona sahip olacağı, yani yazılımdan donanıma, Ar-Ge aşamasından seri üretime kadar tüm süreçlerin tek bir ulusal ağ üzerinden yönetileceği kaydedildi. Bu dikey mimari, siber tehditlere ve sinyal karıştırma teknolojilerine karşı orduya çok daha korunaklı ve esnek bir hareket alanı sağlayacak.

Ege ve Doğu Akdeniz için yeni teknolojik kalkan

Bölgesel jeopolitik risklerin ve sınır güvenliği dinamiklerinin değişmesi, Atina yönetimini konvansiyonel savunma yöntemlerinin ötesine geçmeye zorluyor. Yeni nesil elektronik harp sistemlerinin ve dron filolarının ordu envanterine yoğun bir şekilde dahil edilmesi, özellikle adalar coğrafyası ve kıyı şeritlerinde yeni bir teknolojik kalkan oluşturulması anlamına geliyor.

Maliyet odaklı ve yüksek verimli bu savunma stratejisi sayesinde, hava ve deniz sınırlarının yapay zeka destekli otonom sistemlerle kesintisiz olarak izlenmesi planlanıyor. Yatırım bütçelerinin bu alanlara kaydırılması, ülkenin geleceğe yönelik askeri caydırıcılık politikasında tamamen asimetrik harp tekniklerine odaklandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.