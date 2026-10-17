Yunanistan, Türkiye’nin de istediği denizaltılar için harekete geçti, Almanya ile masaya oturdu

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Girit’te Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ve savunma sanayii alanındaki ortaklık olanaklarını değerlendirdi. Görüşmede öne çıkan başlıklardan biri, Yunanistan Deniz Kuvvetleri için planlanan yeni denizaltı tedarik programı oldu.

Pistorius, Almanya’nın söz konusu program kapsamında Yunanistan ile iş birliği yapmak istediğini belirterek, özellikle modern Type 212 CD denizaltılarının inşasında ortaklık kurulmasına yönelik isteğini Yunan tarafına iletti.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin yeni denizaltı projesine ilişkin bütçenin 2030 yılı sonrasına bırakıldığı belirtilirken, yeni modellerin seçilmesine yönelik resmi görüşmelerin Yunanistan’da 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin ardından başlaması öngörülüyor.

Alman Bakan Pistorius, denizaltıların inşa sürecinin Yunanistan’da gerçekleştirilebileceğine de dikkat çekti. Pistorius, Yunanistan’ı Almanya açısından “güvenilir bir ortak” olarak nitelendirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Almanya ile askeri ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini ifade etti. Dendias, iki ülke arasındaki bağların ortak eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, Alman kuvvetlerine ev sahipliği yapılması, askeri birliklerin birlikte çalışabilirliğinin artırılması ve ortak askeri platformların tedarik edilmesi yoluyla güçlendirileceğini belirtti.

İki ülke arasındaki diyaloğun ve temasların devam etmesi amacıyla Dendias, Alman mevkidaşını Atina’ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Girit’teki görüşmede IRIS-T füzeleri de gündeme geldi

Girit’te gerçekleştirilen görüşmede denizaltı iş birliğinin yanı sıra askeri eğitim faaliyetleri ve hava savunma sistemleri de ele alındı. İki bakan, Yunanistan ile Almanya arasındaki savunma ilişkilerinin farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirdi.

Görüşmede, Yunan ve Alman kuvvetlerinin Kosova’daki NATO Barış Gücü’ne (KFOR) ortak katılımı da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca Yunanistan’ın Kalamata kentinde yürütülen askeri pilot eğitimi projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının önemli başlıklarından biri de IRIS-T SLS hava savunma füzeleri oldu. Yunanistan tarafı, Girit’teki atış alanında testleri gerçekleştirilen IRIS-T SLS sistemlerine duyduğu ilgiyi Alman heyetine iletti.

Böylece denizaltı tedariki ve olası ortak üretim seçeneklerinin yanı sıra hava savunma sistemleri ve askeri eğitim faaliyetleri de Berlin ile Atina arasındaki savunma gündeminde yer aldı.

Türkiye de Almanya’dan Type 212 CD denizaltılarını istiyor

Yunanistan ile Almanya arasındaki görüşmelerin gündeme geldiği dönemde Türkiye’nin de Alman denizaltılarını tedarik etmek amacıyla Berlin’e resmi talepte bulunduğu bildirildi. Kathimerini gazetesinin haberine göre Ankara, son günlerde denizaltı alanındaki iş birliği konusunda Almanya’ya başvurdu.

Türkiye’nin, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretilen Type 212 CD sınıfı denizaltılarla ilgilendiği ve üretimin bir bölümünün Gölcük Tersanesi’nde gerçekleştirilmesini önerdiği aktarıldı.

Türkiye hâlihazırda altı adet Tip 214 sınıfı denizaltı işletiyor. Ankara’nın yeni denizaltı talebi kapsamında gündeme gelen Type 212 CD modelleri ise Almanya’nın en yeni denizaltı teknolojileri arasında gösteriliyor.

Yunan basınının önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin aktardığı bilgilere göre Haberde, Almanya’nın Türkiye ile olası iş birliğine prensipte karşı çıkmadığı, ancak sanayi ve teknoloji transferinin ülke dışına mümkün olan en düşük düzeyde çıkarılmasını istediği belirtildi. Bu yaklaşım nedeniyle taraflar arasındaki görüşmelerin zaman almasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye’nin Alman denizaltılarının üretiminde Gölcük Tersanesi’nin yer almasını öngören önerisi ile Almanya’nın Yunanistan’da üretim yapılabileceğine ilişkin açıklaması, iki ülkeyle yürütülen olası savunma sanayii iş birliklerini gündeme taşıdı. Berlin ile Atina arasındaki temaslarda denizaltı üretiminin yanı sıra füze sistemleri, askeri eğitim ve ortak tedarik konularının da ele alınması, Almanya’nın bölgedeki savunma ilişkilerinin farklı başlıklar üzerinden sürdüğünü ortaya koydu.