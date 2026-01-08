Yunanistan, Type 209 ‘POSEIDON’ denizaltısını hizmet dışına çıkardı

Yunanistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Type 209 sınıfı “POSEIDON” denizaltısının, Girit Deniz Üssü’nde yaklaşık 18 ay süren kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından ani bir kararla hizmet dışına çıkarılması, ülkede ciddi tartışmalara yol açtı. Muhalefet çevreleri ve askeri kaynaklar, yüksek maliyetli bir modernizasyon sürecinin hemen sonrasında alınan bu kararın gerekçesinin kamuoyuna açıklanmadığına dikkat çekmekte.

Yunan mevzuatına göre, savaş gemilerinin hizmet dışına alınmasına ilişkin karar, Deniz Kuvvetleri Yüksek Konseyi tarafından alınıyor ve Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanıyor. Sürecin ayrıntıları ise Deniz Kuvvetleri Genelkurmayı’nın daimî emirleriyle düzenleniyor.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Yunanistan’da ise POSEIDON denizaltısının neden uzun süren onarım faaliyetlerinden sonra emekliye ayrıldığı sorusu öne çıkmakta. Özellikle insan gücü, teknik imkânlar ve sınırlı savunma bütçesinden aktarılan kaynakların boşa harcandığı yönündeki eleştiriler kamuoyunda giderek artmakta.

Defence Review GR tarafından yapılan habere göre POSEIDON, Type 209/1200 sınıfına mensup ve Yunan Deniz Kuvvetleri’nin daha eski platformları arasında yer almasına rağmen 2023–2024 dönemine kadar aktif görevde bulunuyordu. Girit’teki bakım ve onarım sürecinin maliyetinin yaklaşık 1 milyon euro olduğu ifade edilirken, denizaltının tamir süreci boyunca Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay ve ilgili teknik birimlerin her üç ayda bir resmî raporlarla bilgilendirildiği belirtiliyor. Buna rağmen, çalışmaların tamamlanmasına kısa süre kala alınan hizmet dışı bırakma kararı, “öngörü eksikliği” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Tartışmalı bir diğer husus ise, hizmet dışı bırakılması kararlaştırılan denizaltının, “denize elverişli” kabul edilerek Girit’ten Salamis Deniz Üssü’ne intikal ettirilmesi oldu. Bu durum, kararın teknik ve operasyonel tutarlılığı konusunda soru işaretleri doğurdu. Bazı çevreler, POSEIDON’un başka ülkelere devri veya satışı ihtimalini de gündeme getirirken, bu iddialar resmî makamlarca doğrulanmış değil.

Defence Point GR tarafından yapılan habere göre ise konu Yunan Parlamentosu’na da taşındı. PASOK–KİNAL milletvekili Mihalis Katrinis, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’a yönelttiği soru önergesinde, POSEIDON’un onarım sürecine rağmen neden hizmet dışı bırakıldığını, bu süreçte yapılan harcamaların toplam tutarını, kararın mevcut yasal çerçeveye uygunluğunu ve benzer durumda başka denizaltıların bulunup bulunmadığını sordu. Ayrıca, denizaltının yabancı bir ülkeye satılması ya da devredilmesi ihtimali ile bu kararın, uzun vadeli savunma planları kapsamında yeni denizaltı tedarik sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağı da sorgulandı.